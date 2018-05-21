限制出境法制化 院檢意見拉鋸

2018-05-21 14:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查攸關限制出境法制化的「刑事訴訟法部分條文修正草案」、「刑事訴訟法施行法增訂第7條之11修正草案」，因法務部與司法院意見拉鋸，召委段宜康裁示全案保留送出委員會。

目前的「刑事訴訟法」僅規範限制住居，有關限制出境之實務運作，係依最高法院刑事庭會議與幾次最高法院判決而來，並無明確法律授權。民進黨立委段宜康、蔡易餘均提案修法朝向「絕對法官保留」，但法務部、司法院均有疑義。

司法院遂透過民進黨立委周春米提案，以訂定專章的方式，將限制出境法制化。周春米草案規定，檢察官或法官裁定限制出境後，應於1個月內通知被限制人；檢察官每次聲請延長不得逾4個月，且以3次為限；若被限制人受不起訴、緩起訴處分，或無罪、緩刑、易科罰金等裁判，視為撤銷限制出境。並要求院、檢應在新制施行後3個月內清查現有限制出境案件，並於清查完畢後2個月內重新考量。

法務部則認為，檢察官首次裁定限制出境的期間僅2個月太短，請書面通知被限制人不利偵查；也希望將最重本刑5年以上的重罪被告納入限制出境的範圍內。希望緩衝期可以延長。法務部則透過民進黨立委許智傑提案。

立法院司委會今審查相關草案，確定以周春米版草案為架構，就限制出境訂定專章。同意檢察官首次裁定的期間最長可達8個月，每次聲請延長不得逾4個月，且以2次為限。不過多數條文均無共識。

段宜康因此裁示，全案保留送出委員會。他表示，這未來還需要協商，法務部與司法院還有時間可以慢慢凝聚共識。