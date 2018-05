紅色陰影籠罩WHO健走 多國宣傳承諾唯「台灣」遭盯梢

台灣僑胞持支持台灣參與WHO標語步入健走活動場地。(記者呂伊萱攝)

2018-05-20 22:21

〔特派記者呂伊萱/瑞士日內瓦報導〕世衛(WHO)全面封鎖台灣,台灣民眾組團今(20)日參加WHO所辦的「實踐你所說(Walk the Talk)」健走活動時,更全程遭警察盯梢,被要求不能露出任何有關「台灣」的標語或服飾,也禁止喊口號。協助台灣團體入場的關懷地球基金會(Earth Focus Foundation)副總監傅莉(Nicola Spafford Furey)不平地表示「一個國際組織竟會踢走一個國家」,但也無奈地說,你們都曉得原因,「中國人很可怕(horrible)」。

世衛大會(WHA)召開在即,連續多年為台灣參與WHO與WHA宣傳的WHO宣達團,今年同樣抵達日內瓦為台灣發聲。除宣達團外,來自美國的50名台僑、歐洲醫事聯盟、歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、英國台灣協會、英國婦女會、歐洲台灣婦女會,以及曼徹斯特台灣人協會等皆派出代表,全球台僑超過百位齊聚日內瓦,誓言讓世界看見台灣。

上百僑胞今天各自組團參與WHO為各國與國際組織健康承諾所主辦的「實踐你所說(Walk the Talk)」健走活動,現場氣氛熱鬧歡欣,許多組織透過團體服飾、標語與旗幟,宣傳自身所推動的促進健康計劃;現場亦有泰國、馬來西亞等國家,以國旗為主視覺,宣傳該國的健康實踐承諾。

WHO宣達團應關懷地球基金會邀請參與活動,由基金會副總監傅莉陪同入場,成員手持「WHO support Taiwan」與「Earth Focus Foundation」標語,並穿著有「Taiwan」字樣的衣服前往。但自步入活動場地一開始,便遭到警察關切。便衣保全盤問傅莉身分,並以溫和語氣要求沒收成員標語。傅莉原先因無法確認保全身分,氣氛一度緊張,保全請來其他數名制服警察,並把傅莉單獨帶開談話約15分鐘,警察並制止媒體靠近與拍攝。

傅莉返回後告訴宣達團團長蔡明憲表示,主辦單位指示,此地不能進行示威抗議,也不能喊政治性口號,懇請台灣僑胞們不要秀出任何有關台灣的標語、旗幟或服飾,否則她作為負責人,將會陷入麻煩。傅莉對此感到抱歉,也不平地說「一個國際組織竟會踢走一個國家」,但她無奈地說,你們都曉得原因,「你們的中國人很可怕(horrible)」。

我國僑胞收起台灣標語、加穿外套遮擋台灣字樣後,繼續參加活動。活動進行到健行階段時,多數僑胞已穿回有支持台灣字樣或「Health for All」的T恤,衛福部長陳時中與僑胞會合,一同健走並高喊「WHO support Taiwan」及「Taiwan go go go」等口號。但陳時中離開後,一整車的警察隨即現身,並強硬要求僑胞換下有支持台灣意涵的衣服。

