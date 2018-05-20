台北市長人選爆炸 林昶佐表態不選

2018-05-20 10:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨選對會本週決議，年底台北市長選戰將自提人選、不禮讓現任市長柯文哲，連帶影響泛綠陣營地方議員選情。時代力量台北市黨部主委林昶佐近日受訪時表示，時代力量在議員選舉上是否與柯文哲、甚至是民進黨候選人合作，「目前抱持開放態度」，5位北市議員參選人彼此也還在密集辯論；同時林昶佐也擔心，台北市長參選人數爆炸，最後可能變成國民黨漁翁得利，在這個情況下，他不傾向再表態參選台北市長。

在綠營基層反柯情緒高漲的情況下，民進黨選對會已啟動徵召程序、年底台北市長選戰將朝自提人選方向規劃，柯文哲與民進黨確定分家，加上宣布脫黨參選的前台南縣長蘇煥智，檯面上泛綠陣營表態參選台北市長的人數眾多。

三月曾鬆口表示不排除參選台北市長的時代力量立委林昶佐近日受訪時則說，對時代力量來說，最重要的年底選戰策略是「邊緣化國民黨」、不讓國民黨再次執政，在柯文哲與民進黨確定分家後，檯面上參選人數爆炸，他很擔心最後會讓國民黨漁翁得利，「（我）怎麼可能這個時候再思考要來參選」。

由於時力在台北市提名的候選人區域與民進黨高度重疊，未來是否會與現任市長柯文哲合作，勢必影響地方議員選情。一位主導北市選戰佈局的時力高層透露，時力北市參選人並不排斥與柯文哲同台互動，事實上，目前也與柯文哲已有幾多次接觸，只要彼此的主張大方向上一致，無論是對柯文哲或民進黨市長候選人，「都抱持開放態度」；這位高層也強調，年底選戰「議員選舉才是主體」，市長選戰時力議員參選人未必要表態。