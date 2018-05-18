政院擴大發放育兒津貼被酸送選舉紅包 林萬億澄清

2018-05-18 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布將擴大發放育兒津貼，所得稅率在20％以下，沒有領取育嬰留職停薪津貼，以及小朋友未接受公共或準公共化服務者，0到4歲前2胎每月各發放2500元，第3胎每月3500元，政院做法遭質疑是年底選舉快到了，變相釋放大利多發紅包，行政院政務委員林萬億今天中午被詢及此事時表示，說是紅包，純屬誤解，這絕對不是選舉到了送紅包，如果要送，要總統選舉時送紅包才有道理。

林萬億今天中午接受POP Radio台北流行廣播電台《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，被詢及行政院宣布要擴大發育兒津貼，但台北市政府育兒津貼可發放到5歲，桃園市育兒津貼則是每月3000元，未來如果地方與中央競相加碼，怎麼辦？

對此，林萬億表示，會訂出一個育兒津貼避免加碼的規則與限制，目前的設計是地方最高負擔20％，有15％．10％，比過去地方財力分級的5，要降低很多，地方其實負擔的不多，我們會訂一個例外，若縣市財政比較差，負擔不起，我們會有配套幫助地方。

政府這次的政策能不能百分之百解決問題，林萬億回應只能說盡力而為，因為世界各國面臨同樣困難，不可能今天宣布措施，明天就生很多孩子。

對於政府推動補助私立幼兒園，推動私幼公共化，是否有圖利業者的問題，林萬億說，我們與私幼簽約要有一些條件，要建築安全、有教保品質等，所以私幼品質不會很差，若收費太高，我們會暫時排除，品質不錯、價格符合社會行情的會先簽約，因此，不會有圖利的問題，政府是要解決家長的負擔。