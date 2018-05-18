許立明宣佈 高雄明年預算將加入警勤加給

2018-05-18 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張勝富今在議會質詢時為基層警消發聲，建議市府正視警消辛勞與安危，比照中、北部編列警察繁重加給；高市代市長許立明指出，今年編列明年度預算時會納入繁重加給，如果下半年財政狀況許可，也不排除提前發放。

但許立明仍重申，高市府很重視警察辛勞，但也希望中央能律訂統一標準，別讓地方形成惡性競爭，目前六都裡仍有高雄、台南兩市未編警勤加給，高市府今年籌編明年預算時一定會知會台南，別讓台南市府為難，但高雄、台南如果都編列了，其他縣市怎麼辦﹖