不畏中國阻撓 台灣全民動員、專業參與WHA

立委陳其邁（左起）、台灣醫界聯盟董事長吳樹民、立委劉世芳、王定宇等16日出席「台灣參與WHO：專業參與、全民動員 」座談會。（記者張嘉明攝）

2018-05-16 18:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）倒數計時，台灣醫界聯盟今天舉辦「台灣參與世衛組織（WHO）：專業參與、全民動員」座談會，邀請立委、醫事人員代表、醫學生代表與相關政府單位交流。台灣醫界聯盟董事長吳樹民說，台灣推動參與WHO超過20年，所有問題都來自中國，今年支持台灣聲量更勝以往，最重要的是台灣人民要展現全民意志，讓全世界了解台灣要參加WHO。

WHA將於下週在瑞士日內瓦登場，台灣雖然未獲邀參與大會，但立委、醫事團體、民團、學生團體與僑團群策群力，動員前往瑞士日內瓦參加周邊會議、策展並舉辦發聲活動。吳樹民說，這是醫療人權議題，台灣醫界推動參與WHO逾20年，「所有問題都來自中國」，各國政府也是以國家利益為優先。而今年美國、歐盟、日本、友邦與其他國家支持台灣，局勢改變、他對未來充滿信心。吳樹民也強調，最重要的是台灣人民的聲音，要讓世界更加了解台灣要參加WHO的意志。

民進黨立委林靜儀、吳焜裕、國民黨立委陳宜民、時代力量立委高潞·以用等人將組成立委視導團前往，支持台灣參與WHA之外也將推動國會外交。民進黨立委王定宇出席座談會時說，推動台灣參與WHA好像薛西佛斯，面對現實困難仍然拼命在做。而從今年執委會開始已可見到，各國支持台灣的強度升高，日本首相安倍更直接告訴WHO說應該邀請台灣，「德不孤必有鄰」，既然是對的事情，也許一時無法完成，但可以看到有進度在往前。民進黨立委蔡適應、陳其邁、劉世芳與林靜儀等人均出席表示支持。

台灣醫師會理事長邱泰源與秘書長王必勝等人則與世界醫師會保持密切聯繫，也將赴日內瓦，在會外進行交流並參加專業論壇。世界醫師會日前發布聲明支持台灣參與WHA，王必勝說，會員們對台灣相當支持，「因為大家很厭倦醫療團體竟然要遵循一中原則」；王必勝也建議，台灣在實際參與面要再多做一些，維繫與國際醫衛的互動關係，將來只要過了中國這關，就能直接融入WHO體系。

物理治療師協會常務理事鄭素芳也說，民間一同發聲，希望世界醫衛地圖上，儘快補上台灣這一個缺口。護理師公會全聯會國際事務主委賴裕和則說，台灣護理學會與護理師護士公會全聯會合作，例如護理學會是國際護理協會（ICN）會員，今年已致信ICN理事長，爭取支持台灣聲量。同時也盼與護理師公會合作向國際發聲，為台灣爭取能見度。

台灣醫學生聯合會則與國內牙醫、獸醫、護理、藥學等五個學生會，組成WHA青年團，將到WHA參加周邊會議、旁聽議程、拜會國際組織，一面透過資訊分享，讓國人更了解參與國際醫衛運作的方式與價值，另外也培養對國際醫衛領域有興趣的青年，強化未來持續奮鬥的能量。台灣醫學生聯合會會長黃旭立說，醫學生聯盟也遭遇改名壓力，目前國家名稱被改成「Taiwan,China」，但會員名字仍保留為台灣醫學生聯合會。醫學生聯合會也正在爭取明年主辦世界醫學生聯盟大會的主辦權，要「化危機為轉機」。