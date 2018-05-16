怕被炒作要選總統 侯友宜不敢吃這家肉圓？

新北市副市長侯友宜誇讚彰化肉圓好吃。（記者張聰秋攝）

2018-05-16 14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨新北市長提名參選人侯友宜，今天上午到彰化縣為國民黨縣長提名人選王惠美政見背書，下午離開彰化之前，他在地方友人的陪同下，到彰化市陳稜路上的正彰化肉圓大啖肉圓，而非在對面、被冠上「總統肉圓」之稱的「阿璋肉圓」吃肉圓，是否怕被炒作想競逐2020總統大位的野心，侯友宜聽了愣一下回神後說，「呷1碗肉圓就能做總統，我想這間店會爆掉！」

2家店都在彰化市陳陵路上，僅對街之隔，正彰化肉圓打出老店老字號招牌，阿璋肉圓店是名人造訪的熱門店，店不僅是導演九把刀拍攝電影「那些年我們一起追的女孩」的場景，總統蔡英文、前總統馬英九都親自到店品嚐肉圓，店家因而被掛上「總統肉圓」封號。

今天中午，侯友宜結束了南彰化助選行程，要轉往高鐵烏日站搭乘高鐵返回新北市前，約上午11點30分，他到正彰化肉圓吃肉圓，與店家業者熱情互動，他邊吃肉圓邊與接受媒體記者訪問，媒體問及為何沒選「總統肉圓」？侯友宜愣了、想了一下回答說，「呷1碗肉圓若能做總統，我想這間店爆掉，第1次聽到前總統馬英九在對面吃過肉圓，馬英九選擇美食應該沒有我在行，我們自己（指他）吃自己喜歡的，跟選不選總統無關，每個人各有各的喜好。」

侯友宜表示，彰化肉圓有名，人都到彰化了，沒吃肉圓會捨不得離開、會不甘願，他選了老店吃，吃了真的很好吃，他相信不是只有這家好，別家也都很好吃。

「吃肉圓跟誰要選總統都沒關係啦！」 侯友宜擔心被拿來炒作選舉議題，他強調，人來了就是要大啖肉圓再離開才甘願，「吃到好吃的肉圓，心就歡喜！」

吃完正彰化肉圓，侯友宜步出店家，馬上走向對街的阿璋肉圓，買了象徵「六六大順」吉祥數字的6顆肉圓當伴手禮，阿璋肉圓老闆施明裕，和施明裕的媽媽獲悉貴賓到訪，親自現身招呼，雙方互動融洽，施明裕邀請侯友宜改天再到店裡吃肉圓。

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