關懷失智老人 市議員蘇家明舉辦10場講座

2018-05-16 13:11

［記者謝武雄／桃園報導］根據統計資料，桃園市罹患失智症老人約有2萬5千人，失智症已經成為全球共同議題，市議員蘇家明結合台灣向陽關懷協會舉辦10場「失智症老人關懷講座」，第一場於今天上午在新埔社區發展協會舉行，吸引數百位附近居民到場，台灣向陽關懷協會理事長談詩玲說，失智是不可逆過程，這會讓家屬非常受挫，透過協會可以讓家屬交換經驗、互相成長。

蘇家明表示，失智是不可逆過程，但提早發現，透過適當照顧可以減緩惡化狀況，根據統計資料，台灣失智人口約佔總人口數的1.15%，桃園市預估有2萬5千人，而九十歲以上老人失智比例更高達1/3，藉由這樣的講座，讓家屬若能認識失智症者的多疑、妄想、幻覺及人格改變等症兆，或許就能協助家中患者及早診斷，掌握治療的黃金時間。

談詩玲表示，失智老人很多記憶多是片段的，可能前一刻和家屬有說有笑，下一刻就責罵家屬偷錢，此外，失智是不可逆的，適當的治療和照顧，可以減緩惡化情況，但不可能將失智治好，這會讓照顧的家屬很受挫，透過協會或者是類似的關懷組織，定期讓家屬聚會，除交換經驗外，最重要的是可以彼此打氣。

談詩玲說，台灣向陽關懷協會是結合一群有愛心好朋友，一起推廣失智症預防，也邀請了藝人澎恰恰開拍微電影「無你哪有我」，更結合受過社工師、失智症指導員訓、照顧服務員等專業訓練的講師，陸續在全省各地進行講座。