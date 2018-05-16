張善政：台北市長選舉樂見丁守中後來居上

2018-05-16 12:57

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲日前先為「兩岸一家親」風波道歉，市府事後又聲明澄清，遭民進黨台北市議員梁文傑爆料背後原因是前行政院長張善政致電柯文哲心腹蔡壁如，張善政今天上午接受廣播節目專訪時澄清，「這是今年最有創意的政治笑話」，他並稱自己已經答應幫忙國民黨台北市長參選人丁守中，因此這次台北市長選舉不會幫助柯文哲。

外傳自己有意幫國民黨競選台南市長，張善政則回應「太扯了」﹔對於主持人詢問是否可能幫助柯文哲？他說，既然已經答應丁守中，就不便再答應別人，他並強調，丁守中的民調有後來居上的態勢，而此一態勢他也樂見。

張善政說，自從柯文哲當選台北市長之後，他從未與台北市政府接觸，甚至連柯文哲辦公室電話或蔡璧如的電話都沒有。

對於民進黨政府推動興建深澳燃煤電廠，張善政表示，此事台電其實是「非戰之罪」，原因就在配合2025年非核家園政策，必須要蓋深澳電廠，這是政策問題，但他建議蔡政府既然已經做了那麼多「髮夾彎」，為何非核家園目標不能也轉彎一下，如果蔡政府願意考慮，可讓國民黨的反深澳電廠公投案通過。

張善政還建議蔡英文總統，可以為民眾的健康轉彎，解釋自己當年主張2025非核家園是因為還沒有掌權，直到掌權後有了數據，才發現非核家園應該延後到某一年實現，他相信這種說法大家不會反對。

行政院長賴清德曾以馬政府時期設置新機組的林口火力發電廠，就是燃燒超超臨界發電機組與「乾淨的、有效率」的煤作為背書，強調深澳電廠同樣可以燃煤，張善政坦承，雖然燃煤技術不錯，但現在已是「政策問題」，不是「技術問題」，「任何電廠都會增加碳排放」，況且當年林口電廠增加機組，當時環評結果在北部地區可以承受，怎麼知道深澳電廠不會是壓垮環境的最後一根稻草？

不過，對於有些人主張公投決定發展核電，張善政表示，核電問題複雜，大家在不了解的情況下公投，是不公平的，他認為應該讓台灣民眾對燃煤、核能發電問題先看清楚後，再做一個長久的決定，不過現階段「以核養綠」，作為未來綠能發展的過度期，是可以考慮的作法。