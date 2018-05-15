大愛新戲傳遭國台辦「關切」播2集後腰斬損失千萬

大愛電視台新戲「智子之心」僅播出兩集，大愛就主動下架；圖為5月9日「智子之心」上檔記者會，左起為女主角廖苡喬、男主角邱凱偉。（資料照）

2018-05-15 07:14

中國認為情節涉美化日軍…大愛新戲2集下架

〔記者蕭方綺、曾韋禎／綜合報導〕大愛電視台上週推出新戲「智子之心」，外傳中國認為其中描述日治時代的情節，有美化日軍之嫌，國台辦還主動「關切」，當時大愛否認此事；沒想到，過一個週末，大愛就主動腰斬僅播出兩集的該劇，大愛指該劇有戰爭場面，與該台宗旨不符，否認與中國有關。

「智」劇改編91歲慈濟志工林智惠的真實故事，以1943年日本殖民台灣為背景，內容講述林婦18歲時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士，中國認為當中情節有美化日軍之嫌，還有網軍批飾演林智惠的女星廖苡喬「賣國求榮」。

「智」劇上週四首集播出後，即傳中國國台辦將來台與慈濟高層見面，當時大愛否認，並稱「完全沒有接到相關關切電話」；沒想到全劇35集，才播出兩集就腰斬，連youtube影片也刪除，昨天火速由新戲「有你陪伴」接檔。不僅如此，慈濟全球資訊網介紹故事主人翁林智惠的網頁，也遭到撤除。

對於損失，大愛台指出演員費用已付清，並認為版權仍屬大愛，不認有任何損失，「只要能避免爭議，和諧無價。」然而復播時間遙遙無期，近千萬製作費等於是無從回本。

大愛稱下架係因有戰爭場面 與政治無關

對此，大愛媒體發展部經理歐宏瑜指出，戲劇下架「無關政治」，下架主因是該劇有戰爭場面，還提到「一起上戰場」等台詞，調性與大愛台強調內容應「人心淨化、社會祥和」的宗旨不相符，並可能勾起某些觀眾過去的傷痛。

至於一向嚴謹的大愛，為何會讓內容不符合該台標準的劇本過關，甚至還讓該劇播出？歐宏瑜表示，該劇改編自真人真事，若是刪減片段，敘事的完整性將被削薄，也會失去其真實性，「目前我們還沒接到觀眾抗議電話，不過為避免爭端，大愛台選擇不去觸碰」。

此外，也有一說指慈濟在中國有分會，擔心該片影響其在中國的會務，歐宏瑜一再指出「沒有這麼嚴重，下架唯一考量的標準是符不符合大愛台的標準」。

立委指歷史無須迴避 政治力勿介入宗教

對於「智」劇下架，民進黨立委王定宇昨形容：「要演『辛德勒的名單』能不描述納粹嗎？要演南北戰爭能無視黑奴嗎？」再強大的國家都不能迴避歷史，更何況這段歷史與中共何關？

他感嘆，慈濟全心全力在幫助中國，無論是成立希望小學還是救助汶川地震，現在卻遭中國反咬一口。中國國台辦還想來花蓮調查此事，政府應禁其入境。

民進黨立委張宏陸表示，當時的台灣就由日本統治，這是確實存在的歷史，有什麼好迴避的？他呼籲政治力不應介入宗教，也期許慈濟不要害怕遭受政治力的介入。

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