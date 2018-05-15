學者：慈濟應捍衛台灣言論自由

2018-05-15

〔記者鍾麗華、楊明怡／台北報導〕大愛電視台決停播「智子之心」，大愛否認是中國介入，不過，清大社會所長陳明祺昨認為，慈濟做為宗教慈善團體，也是台灣公民社會的一環，對於台灣最重要的民主人權與言論自由，應共同捍衛與保護，而非受到中國箝制，就自我設限與退縮。「畢竟沒有民主與自由，就沒有宗教自由，也沒有行善的自由。」

陳明祺表示，過去是台灣藝人到中國發展、演出作品到對岸放映，動輒被起底是「台獨藝人」，遭中國市場抵制，讓台灣藝人不得不噤聲。但這次不同的是，「智子之心」不是在中國上映，而是在台灣播出，卻遭中國介入，雖然大愛電視台否認，但已讓國人心生警訊，也引起台灣社會的反感。

陳明祺強調，中國越來越常以自己好惡，強加在別人身上，破壞他國的民主自由與自由人權，而中國言論審查已從境內控管轉而延伸到境外，直接向境外公司或個人施壓。今年以來，中國密集施壓各國航空公司及跨國企業，包括萬豪酒店、ZARA服飾等，要求不得把台灣列為國家，最近中國民航局還發函給美國的航空公司，白宮日前已做出嚴正聲明，指中國是「歐威爾式」的無理取鬧。

對於「智子之心」停播，陸委會表示，台灣的主流價值就是民主多元及言論自由，呼籲對岸能以理性、平和態度，看待台灣的影視及文化藝術創作，這是人類的普世價值，應該受到尊重與保障。

文化部則說，「智子之心」為大愛電視台自製節目，播出與否屬該台營運考量，文化部予以尊重。不過，文化部也呼籲各界尊重國內影視創作內容的原創性，避免有影響影視工作者權益及干預創作的情形發生。