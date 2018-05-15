大愛自砍新戲 「可恨又可悲」

2018-05-15

中國網友批媚日 《智子之心》火速下架 導演樓一安發文批判

〔記者蕭方綺、吳琬婷、粘湘婉／台北報導〕大愛戲劇《智子之心》因部分內容被批美化日軍侵略，遭到中國網友批台劇「媚日」，大愛則將原訂三十五集的戲劇，播出兩集就火速腰斬、下架。對於損失，大愛台指出演員費用已付清，並認為版權仍屬大愛，不認有任何損失，「只要能避免爭議，和諧無價。」然而復播時間遙遙無期，近千萬製作費等於是無從回本。

復播無期 近千萬製作費泡湯

對於大愛腰斬戲劇，導演樓一安發文批判大愛的自我審查「可恨又可悲」，也揭露大愛向來都不尊重創作者，更以超低預算逼迫劇組每日工作十六小時，怒批「只有剝削，沒有大愛」，還呼籲「珍惜創作自由、珍惜生命、拒拍大愛」。

樓一安也替劇中女主角廖苡喬感到可惜，指出兩人曾合作《台北歌手》，了解她是非常認真的演員，劇中所有日文台詞，除了日文老師翻譯外，她還會主動再去找人推敲、微調，只希望能夠表現出台詞中細膩的意味，並把日文練到連日本人都聽不出來她其實是台灣人。廖苡喬經紀人昨電話關機、訊息未回。

李惠仁：到中國發展要帶小警總

屢次揭露中國政治黑暗面的紀錄片導演李惠仁聽聞此事，表示相當遺憾，指出該事件也凸顯「只要內容政治不正確，休想要在中國發聲」，他解釋劇中在日本殖民的背景下，老一輩的人說出效忠日本的對話，是真實歷史的一部分，中國卻批「媚日」。李惠仁批此舉是「意圖篡改歷史」，還無奈表示：「現在到中國發展，要帶的不是創意，竟是要帶著自我審查的『小警總』。」

導演鄭有傑去年拍攝公視《他們在畢業的前一天爆炸2》，因劇情談及太陽花革命、台獨等議題，在愛奇藝台灣站僅播出一集就遭下架。他當時就曾表示十分遺憾，直言創作自由不該遭「無形紅線」干預，「當創作者得時時自問我是不是踩到了紅線（唸三遍），這就是恐懼啊！」對於大愛一事，鄭有傑人在國外未能取得聯繫，未表示意見。

對於相關質疑，大愛媒體發展部經理歐宏瑜指出，戲劇下架主因是該劇有戰爭場面，還提到「一起上戰場」等台詞，調性與大愛台強調內容應人心淨化、社會祥和的宗旨不相符。