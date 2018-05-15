2018-05-15

記者鄒景雯／特稿

有句俗話說：人在屋簷下，不得不低頭。但是如果人在家中坐，隔壁的屋簷影子穿窗而入，要你低頭，這是怎樣的一種情況？慈濟大愛台的新戲「智子之心」才播出兩集，就傳出由於劇情「媚日」觸怒中國而橫遭下架，就是此等寫照。

中國崛起，旁的沒有，就是屋簷愈來愈大，需要低頭的人愈來愈多。這種「銳實力」，此次是透過形同「代位審批」來展示，並且得到台灣的電視台光速回應；如此關係模式的出現，主管機關必須正視，箇中隱含的，不僅僅是被去政府化的問題，而是更進一步，市場決定政府的挑戰，也就是重要市場在哪裡，就決定認誰當政府？因此，政府光是呼籲是不夠的，必須要提得出對策，才能自證存在。

相對於過去一系列的對台措施來說，這次大愛台的案例之所以特殊，在於過去台灣的電視台也不是沒有照章行事的紀綠，例如若干媒體基於節目到對岸去銷售的種種考慮，因此達成不觸碰台獨、法輪功等敏感性報導的默契，但這些均屬消極性的應付；然「智子之心」這齣劇，是根據慈濟自己志工的親身經歷改編，當事人甚至才親自現身宣傳，而長達三十五集的內容，可以想見是必然慎重投入的過程，這樣的作品，可以隨時在台灣「禁播」，必須界定是積極性的遵從，這絕對是一步很大的跨越。

按照大愛台模稜兩可的說詞，這事不外兩種情況，一個是中國國台辦系統確實如外傳向慈濟表示了關切，二是慈濟只看到中國官媒的一些攻擊，就主動自我閹割，前者是實質介入，後者是形勢影響，都屬於中國屋簷的黑影蓋頂。

眾所周知，中國總理李克強最近才有訪日之行，暌違八年之後，被視為是中日關係升溫的指標，而且是現在進行式，在這種節骨眼，對於林子大了、什麼鳥都有的中國，如果隨意根據一些無的放矢的網路言論，就能牽動台灣的閱聽權益，這還成一個民主國家嗎？如果台灣整體不嚴肅面對，它的後續效應恐怕才要開始。

那麼我們該怎麼辦？台灣強大的公民社會，首先必須對政府充分表達對類似情況可能蔓延的不安，並且要求採取有效的政策工具進行引導，築起確保台灣歷史記憶、言論自由的防線，同時到國會進行報告；其次，對於在宗教自由、媒體自由國家才得以成長茁壯的大愛台，收視大眾有權利給予其主事者最清楚的反饋，「智子之心」的無預警處置，已經傷害了台灣社會對這個電視台的信賴基礎，媒體做為公器，不能敷衍搪塞，需要對創作自由拿出挽救辦法。

最後，我們的政黨必須在類似事件達成一致性立場，如果外侮臨門了，還在內鬥內行，這樣的政治人物，才最該在最快時間內讓他自台灣的民意市場下架。