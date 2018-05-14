陳菊、賴清德選台北市長？蔡英文：不太可能

蔡英文總統14日接受「蔻蔻早餐」節目專訪。（記者張嘉明攝）

2018-05-14 09:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨在台北市長選舉到底要禮讓還是自提？兼任黨主席的總統蔡英文今日上午接受廣播專訪時指出，本週三的選對會將會做出決定，被問到一旦決定禮讓，是否就是對台北市長柯文哲所提兩岸一家親的接受？是對中國的善意之舉？蔡英文明確表示，這是過度解讀。

被問到一旦決定自提，現任行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊是否會是人選？總統也說，中央執政現進入最關鍵時刻，包括很多經濟轉型及轉型正義等改革事項在處理，加上他們兩位在中央執政角色吃重，所以代表參選的可能性並不高。

是否傾向禮讓柯文哲 蔡：哪裡的謠言？

被問到總統是否傾向禮讓柯文哲，蔡英文也明確說，這是哪裡的謠言？她並說，民進黨的選對會是由黨內有代表性人士組成，從過去到現在，很少黨主席的手會介入，而這幾天選對會會提出正式的說明。

被問到柯文哲最近對兩岸一家親說法一度表示歉意，總統強調，柯市長道歉是一回事，但對民進黨來說，最重要還是看參選者所提出的城市願景，以及與中央執政的理念是否相符的問題。

至於柯文哲母親公開說如果民進黨自提就不相欠的說法，總統則說不太懂，因為2018選舉就是2018年選舉，民進黨的人選是要對改革有最大的支撐，她也說，距離年底選舉還有一段時間，執政黨會全力去補強，尤其做了很多事情支持者不太瞭解，現在會大聲說出來，讓社會大眾知道投票給我們是正確的。