若連任成功會選2020總統嗎？ 柯P：我支持小英

柯文哲昨接受綠色和平電台《有影上大聲》節目主持人陳雨鑫預錄專訪時說，自己從頭到尾沒有參選總統的計畫，2020年，小英如果要出來，當然會支持她。（資料照）

2018-05-09 18:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選舉，民進黨不禮讓柯文哲幾乎成為定局，柯文哲昨晚緊急安排接受「綠色和平電台」預錄專訪，希望化解綠營基層對於兩岸論述、台灣價值等疑慮，重新爭取「柯綠合作」空間。對於外界質疑柯文哲若順利連任，恐怕趁勢進攻2020年總統大位，對此，柯文哲在節目中強調，自己從沒有這樣的計畫，哪來的謠言，他認為總統蔡英文還是會連任，他是支持小英的！

柯文哲昨接受綠色和平電台《有影上大聲》節目主持人陳雨鑫預錄專訪，針對兩岸論述、台灣價值等疑慮發表看法，節目今天下午5點播出。

主持人提問，外界質疑柯文哲若連任成功，將可能趁著勢頭好就在2020年選總統；柯文哲說，自己從頭到尾沒有參選總統的計畫，到底這個謠言是從哪裡來的？他常說，這個就是無妄之災，大家以為選總統是在選里長嗎？沒有政黨、沒有組織、沒有財團是要怎麼選。

是否會支持蔡英文競選連任？柯文哲說，小英還是會連任，且國民黨更爛，小英如果要出來，我當然會支持她。

關於柯文哲是否參選2020總統，主持人陳雨鑫與柯P問答如下：

問：很多人說你如果2020年連任之後，要選總統？這項議題你媽媽也有回答過，你可以針對這個議題，跟綠色之友澄清一下嗎？

答：這個我覺得很奇怪，我從頭到尾都沒有這個計畫，到底這個謠言是從哪裡來的，我常說這個就是無妄之災，我從來也沒有講過，這個到底謠言從哪裡來的，我也覺得很奇怪，我跟你說，你以為選總統是在選里長是不是，我們也沒有政黨、財團、組織、基金會，是要怎麼選。

問：小英總統如果要競選連任，你沒有要跟她競爭，那你會支持她嗎？

答：我覺得小英總統還是會連任。

問：那你會支持她嗎？

答：她如果出來選，我當然會支持她。