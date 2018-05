受到歷史因素影響,台灣、中國處在微妙關係上。(資料照)

2018-05-09 16:54

〔即時新聞/綜合報導〕台灣與中國關係複雜,每個人更會因不同的意識形態有著不同的身分認同,至於要怎樣用一句話向外國人解釋台灣與中國的關係呢?鄉民有不同的回答!

一名鄉民在批踢踢上發文,有外國人向他詢問台灣與中國的差別,並向廣大鄉民詢問,「該怎一句話說清楚」?

其他鄉民見狀後也熱烈回應,「中國大陸是中華民國的一部分」、「Taiwan No. 1 China No. 2」、「你就說兩者間的關係 就是沒有關係」、「US and UK」、「美國家教學生跟我說:就像以前的美國和英國」、「恐怖情人呀 分手幾百年了還在糾纏」。