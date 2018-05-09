傳巴拿馬今天證實 台巴FTA已失效

今天傳出，台巴FTA已失效，商務辦事處也不會設立。圖右五為巴拿馬國旗。（資料照）

2018-05-09 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬在2017年6月13日宣布與我國斷交，台巴關係僅剩台巴自由貿易協定（FTA），不過，今天傳出，巴國總統府秘書長阿雷曼（Jose Miguel Aleman）證實，台巴FTA已失效，商務辦事處也不會設立。

根據網媒《上報》報導，8日巴拿馬外交部法條司副司長蒙特尼格羅在座談會上，被問到台巴FTA進展時，她表示，依照巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）的一個中國政策，「將不會考慮和台灣開展任何官方關係。」據稱這個消息獲該國總統府秘書長阿雷曼證實。另外，中國駐巴大使魏強在會後也被記者提問有關台巴FTA問題，他表示依照建交公報，「巴拿馬和台灣的官方聯繫已經成為過去。」

報導指出，巴拿馬過去表示有興趣和我方維持經貿關係，甚至希望我方留下，變更名義繼續運作，促進實質關係，雙方關係貿易也相當頻繁，2014年1月1日起正式實施的台巴FTA如今傳出生變。

不過，我國外交部去年曾表示，我國與巴拿馬所簽署的自由貿易協定（FTA），內容無須以外交關係為前提，效力需依相關規定處理。當時外交部強調，若巴方違反雙方歷來所簽署相關條約協定義務，我國政府將依據國際法相關原理原則，循正當程序，主張我國合法權利，以保障我國國民在巴拿馬進行投資貿易等交流活動的權益。

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