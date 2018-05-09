台巴FTA失效？鄧振中：巴拿馬未啟動終止程序

政務委員鄧振中（右二）出席台灣歐盟關係30年論壇。（記者呂伊萱攝）

2018-05-09 11:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴拿馬政府今天再次聲稱「台巴自由貿易協定（FTA）」已經失效。政委鄧振中今天對此表示，巴拿馬從去年就宣布終止所有與我簽署文書失效，但至今沒有正式通知我國，等於沒有啟動終止程序，「一切狀況都還好」。鄧振中強調，一定要遵守國際協定，設不設商辦處則是另一個問題。

巴拿馬去年六月與我斷交，並片面宣稱與我簽署的條約、協定與諒解備忘錄等文書，自巴拿馬承認「一個中國」那天開始，就失去法律效力。巴拿馬現正與中國洽談簽署「自由貿易協定」，今天傳出巴拿馬總統府秘書長阿雷曼稱「台巴自由貿易協定（FTA）」已經失效，且雙方不會互設商務辦事處。

鄧振中今天出席「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇時受訪表示，巴拿馬與我斷交至今超過半年，當時巴拿馬就宣布要終止所有關係，我方也透過管道告訴巴拿馬，FTA有終止條款，不是說片面要廢止就廢止。但巴拿馬一直沒有透過正式文書通知我方，沒有啟動終止程序。

鄧振中並說，台灣從巴拿馬進口很多蝦子，而台灣出口給巴拿馬的東西更多，政府一直透過管道與廠商保持連繫，目前都沒有聽說廠商權利受到影響，「一切狀況都還好」。鄧振中強調，一定要維護我們在FTA下面的權利，不樂見任何違反協定的作為，一定要遵守國際協定，大家都遵照協定的話，我們也會嘗試看看有沒有機會作其他安排；設不設商辦處則是另一個問題。

至於最新新聞出來的狀況，鄧振中只回應「還要再查」。

相關新聞

傳巴拿馬今天證實 台巴FTA已失效