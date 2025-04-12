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    強風驟雨襲擊桃園機場 5航班轉降高雄小港機場

    強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。 （翻攝自flightradar24）

    強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。 （翻攝自flightradar24）

    2025/04/12 22:59

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。桃園機場公司預計今夜到場航班多有延遲到場情形，提醒旅客及接機民眾注意航班異動資訊，如有航班問題逕請洽詢航空公司。

    機場公司表示，桃園國際機場今日21時起因天候不佳，部分航機轉降其他機場，截至22時20分，共有CX 464（香港-台北）、BR 806（澳門-台北）、JX 718（河內-台北）、HX 282（香港-台北）、CI 129（福岡-台北）等5個航班轉降高雄小港機場。

    機場公司指出，桃園機場機坪作業正常，惟另有部分航機依飛航服務總臺管制引導，實施提早待命或偏航以躲避天候，預計今夜到場航班多有延遲到場情形，提醒旅客及接機民眾注意航班異動資訊，如有航班問題逕請洽詢航空公司。

    強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。 （翻攝自flightradar24）

    強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。 （翻攝自flightradar24）

    強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。 （翻攝自flightradar24）

    強風驟雨晚間襲擊桃園國際機場，導致多個航班在外海盤旋多次才得以降落，另有5個航班轉降高雄小港機場。 （翻攝自flightradar24）

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