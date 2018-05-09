段宜康：民進黨北市必提名 不會是賴、菊

民進黨立委段宜康今表示，既然民進黨已經啟動台北市長的徵詢程序，就是會提名，而且不會是行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊。（資料照）

2018-05-09 09:15

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨立委段宜康今表示，既然民進黨已經啟動台北市長的徵詢程序，就是會提名。他強調，不會是行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊；除非找到第二個特性、份量、支持度都像賴清德一樣的人來當閣揆，且當初找陳菊北上就是要保護、幫助蔡英文總統，現在叫她選台北市是欺騙高雄市民。

段宜康今日接受周玉蔻節目「蔻蔻早餐」的專訪。他表示，民進黨既然對台北市啟動徵詢程序，就是要提名；這不是上菜市場買菜，晃了一圈就說不買了。他也就之前民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人陳明文、林錫耀與台北市黨部主委黃承國密會台北市長柯文哲表示，這是合理正常的程序，民進黨4年前禮讓柯，現在要自提，當然要向柯了解為什麼現在會走到這一步。

他表示，選對會說要找最強的人選，一定是評估各種因素，包括進行民調，做出最後的決定。

他說，最後不會是蔡英文又決定禮讓。會啟動徵詢，難道蔡英文不知道？還大張旗鼓地告知媒體，就是要自提人選。他說，無論柯文哲有無連任，都會選2020年的總統，這不會是要不要禮讓的原因。如果台北市長選總統就要怕，難道民進黨會怕國民黨推郝龍斌選總統？

對於周玉蔻詢問，有無可能徵召賴清德、陳菊參選。段宜康說，如果可以找到第二個特性、份量、支持度都像賴一樣的人來當閣揆，才有可能。

周玉蔻透露，外傳立法院長蘇嘉全想當閣揆。段表示，他也想當啊！想的人很多，但有誰可以像賴清德一樣？

他也說，當初陳菊離開高雄市，就是說要保護、幫助蔡英文總統，現在叫她選台北市，就是在欺騙高雄市民。

段宜康說，等民進黨正式提名後，議員候選人當然要支持黨的提名人，否則就是違紀。至於還在台北市任職主管的民進黨人士，段宜康說，這台北市政府要做決定，民進黨縣市長底下也是有不少國民黨的局處首長。