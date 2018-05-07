堅持已退黨 蘇煥智：參選北市長到底

民進黨選會對召集人陳明文（右）等人今拜會蘇煥智（左）。（記者林正堃攝）

2018-05-07 19:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕前台南縣長蘇煥智宣布投入台北市長選舉、今年三月完成退出民進黨程序，不過民進黨選對會成員今仍約蘇會面，交換北市長選戰意見。蘇煥智會後表示，他已經離開民進黨，參選主要的宗旨就是要推動台灣往前邁進，希望民主深化，會參選台北市長到底，選對會也已經了解他的立場。

民進黨展開北市長選戰布局，預計16日提出具體方案。選對會召集人陳明文、林錫耀，民進黨秘書長洪耀福，及身兼選對會成員的民進黨台北市黨部主委黃承國今分別約詢有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮、民進黨立委姚文智、及蘇煥智。

蘇煥智會後受訪說，選對會的朋友善意來溝通討論，他已經完成民進黨退黨的程序，所以民進黨要不要提名或是開放競選都尊重、也予以鼓勵。

蘇煥智說，基本上對民進黨執政不滿意的情況也滿嚴重，對柯執政無感的也很多，對國民黨執政不滿也很多，這些選民就是我們要去爭取訴求的選民。

陳明文會後受訪表示，3人今都很積極表達有意參選的立場，選對會當然希望蘇煥智能夠繼續回到民進黨內，大家一起討論台北市長，但蘇堅持他已退黨，選對會就尊重他。

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