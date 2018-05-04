綠委踢爆考試委員違法赴中兼課 還與中國統戰部宗教交流

2018-05-04 10:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委李俊俋今日召開「考試委員違法赴中兼職爽賺」記者會，他踢爆考試院考試委員李選、王亞男、詹中原3人，未經任職機關同意至中國境內大學兼課或授課，考試委員趙麗雲甚至與中國統戰部國家宗教事務局交流。

李俊俋表示，現任考試委員2014年9月上任至今，多位考試委員不務正業，短短4年內多次赴中講學，甚至擔任客座教授、兼課教授。

李俊俋痛批，考試委員李選赴中高達17次，受聘於中國吉林大學與蘇州大學護理學院客座教授。另一名考試委員王亞男赴中13次，在吉林林學院（現北華大學）擔任名譽教授，過去在立法院行使人事同意權時，還被踢爆曾涉嫌詐領國科會補助。

李俊俋砲轟，考試委員詹中原赴中5次雖少，在武漢大學政治與公共管理學院網站上名列兼課教授，考試委員趙麗雲更多次與中國用以控制宗教的中央統戰部國家宗教事務局密切合作，考試委員跑去跟中國統戰部官員打交道，「你有國家授權嗎？」

李俊俋強調，根據「公務人員服務法」第14-3條規定，公務員兼任教學或研究工作，應經服務機關許可。「兩岸關係人民條例」也規定，公務員或政務官欲進入中國必須向內政部移民署申請許可，多名考試委員赴中兼課，考試院究竟有無清楚掌握？

李俊俋指出，國會辦公室發文請考試院清查，結果考試院卻讓考試委員自行填報，最後回覆立委「第12屆考試委員並無填報赴中國地區兼職、兼課者」。

李俊俋質疑，李選、王亞男、詹中原3人如果沒有申報就跑去兼課，「就請你下台」，考試委員如同政務委員，比照部長級薪水每月領19萬元，「還能跑去中國兼課，考試院真的都太閒。」

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