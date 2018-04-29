首度和柯P同台 新熊讚人氣旺

第四屆獺獺盃親子運動會「愛分享‧分享愛」今天（29日）在台北舉行，市長柯文哲應邀出席，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-04-29 14:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市13家親子館今天上午聯合舉辦「2018獺獺盃運動會」吸引上千名家長孩童齊聚信義區興雅國小，場面盛大。才剛花百萬微整形完畢的市府吉祥物「熊讚」現身同樂，小朋友反應熱烈，搶著和熊讚擊掌，一度造成進場隊伍大塞車。

市長柯文哲致詞時表示，目前北市各行政區都有親子館，除了提供場地讓小朋友玩，並鼓勵親子館創新，舉辦各種活動，讓親子館的功能更多元。

此外，柯文哲指出，北市社會局首創的「嬰幼兒物資交流中心」自2015年開幕至今，提供0至6歲兒童玩具、繪本募集、遊戲及外借服務，讓家中閒置的玩具「重生」，同時也和物流業者合作，讓嬰幼兒的用品或是玩具等，可以交換地更快。

他也向在場家長呼籲，如果家中有大型玩具想要捐出來，可以透過聯繫親子館，請人去載運。

社會局婦女福利及兒童托育科長鍾雅惠會後受訪補充，「嬰幼兒物資交流中心」去年起和物流業者台灣宅配通合作，家長只要透過LINE讓交流中心的工作人員確認教玩具狀態，接著物流業者到府載運，「讓整個捐贈過程變得更加smart。」

鍾雅惠表示，目前在「嬰幼兒物資交流中心」中，約有2200件可供6歲以下親子免費借用流通的教玩具，另於親子館丶育兒友善園等50處設有教玩具回收箱，親子去親子館玩時，也可將二手玩具捐贈出來。

據社會局統計，今年1至3月已收580公斤物資，工作人員及玩具醫生會篩選、清潔丶修理等程序後上架出借，賦予玩具新的生命。