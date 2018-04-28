教育部宣布「卡管」 柯P批：哪個白癡決定的？

2018-04-28 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長管中閔聘任案，教育部昨天宣布駁回聘任；對此，台北市長柯文哲則感嘆，「不知道哪個白癡決定了這個政策」，應該檢討。

柯文哲今早被媒體問「卡管」一事，柯表示，他實在不願意批評民進黨，但他以台大醫學院外科教授身分來看，這件是嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白癡決定了這個政策」。

至於該案是否延燒到民進黨？柯表示，他曾說過，管中閔任台大校長會有些爭議，但不當爭議更大，他認為，管選上多少會有聲音，遴選過程有瑕疵，但現在用行政命令把管打掉，這個併發症太大。

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