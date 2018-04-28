襲警、打記者... 八百壯士「血染台北」後再獲新路權

反年改團體八百壯士25日在立法院周邊舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，抗議群眾破壞層層拒馬強攻立法院大門。（資料照）

2018-04-28 06:15

柯指會沒收保證金3萬元 並進行求償

〔記者蕭婷方、周彥妤、楊心慧／台北報導〕八百壯士等反年改團體抗議變調，不僅脫序襲警、毆打記者，並破壞當地部分設施，市長柯文哲昨不僅表態不會收回主辦單位路權，更在前天該團體襲警毆打記者之後，市府工務局再度核准路權至五月十八日。柯僅稱會沒收申請路權時所繳納的保證金三萬元，並向相關團體進行求償；不過，市府相關局處卻對沒收及求償的配套「霧煞煞」，不知道如何執行。

市議會民進黨團︰執法比例未能服眾

此外，市議會民進黨團也轟，市府此次執法相較過去面對社運團體、學生進行公民不服從陳抗的比例顯然失衡、速度也慢半拍，根本難以服眾，議會未來會嚴格調查。

市長︰陳抗、遊行是憲法保障權利

市長柯文哲昨上午表態，市府認為「陳情抗議、集會遊行是人民憲法保障的權利，政府不會隨便取消」。台北市警察局表示，八百壯士申請的路權一直到五月三日；但經記者查證工務局，該團體是申請到五月十八日，而且是二十五日襲警、打記者後隔日核准。

柯文哲表示，會嚴格執法，像這次五十七人移送法辦，九人被送地檢署，四十八人以違反社會秩序維護法開罰，三萬元保證金沒收，遭破壞的公物也會索賠，如果不付就送民事訴訟。

局處霧煞煞 沒聽說要沒收保證金

不過，記者致電核准路權的工務局新工處配合科長曹美惠，曹表示「沒聽說要沒收保證金這件事」，但依照過去作法，若沒收保證金主要針對路面污損與環境污染，由環保局評估清理費用。

警察局主秘林基田也回應，「市長的想法是這樣，但他的含意沒人知道，沒人知道他是指哪部分的求償，警察是執行單位，追討應是市政府的政策和想法、做法。」警察局保安科長李權哲則補充說明，目前市長有指示針對此次警察局拒馬、欄杆及盾牌等財損發函給主辦單位進行民事求償，若主辦方不願賠償將會走上法律程序。

市府此次擬以向主辦方進行民事求償與沒收保證金收拾善後，但市議會民進黨團總召李慶鋒直言，「市府的決定議會尊重，但市府此次的執法比例顯然未能服眾」；此外，此次警察維安顯然已出現問題，議會將會詳細調查。

李慶鋒也指出，近年陳抗衝突與衝撞都是零星發生，群眾均是以放軟身體、將自身綁在建築物上進行「公民不服從」，從未發生「主動」攻擊警察情事，但反年改團體表面申請陳抗，但實際是大規模打警察，事件下午發生，但市府當天卻遲至晚上九點才表態要嚴懲，執法比例讓人費解。

李慶鋒強調，民進黨團曾在事件發生當日要求市府取消主辦單位路權，此舉並非要限縮人民的公民權，而是主辦單位暴力現象超出可容忍範圍。針對市長柯文哲昨說法，李無奈表示，「表達遺憾與尊重」，但提醒市政府未來同一主辦單位活動再有暴力衝突，市府應負起全責。

議員批柯處理陳抗團體兩套標準

市議員王世堅則譴責柯文哲自上週處理立法院周邊陳抗團體帳篷就兩套標準，對反年改團體給時間自行改善，但對獨派團體即強行拆除；市府發放路權都有相關標準，反年改團體多次違法，市府本於權責就該停發，市府此次處理方式根本是縱容統派團體作亂以向中央抗衡，更陷警察於危險之中。