基隆重大建設前人沒功勞？林右昌：我任內才真正有進展

2018-04-27 14:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市近年有基隆火車站暨西二、三碼頭都市更新、中山一、二路拓寬工程、軍港遷移等3大重要建設，今天有議員質疑，這些政策都是前朝核定，再由市長林右昌接棒執行，但沒看到林右昌在過程中有肯定、感謝前人過，對此，林右昌反駁說，不是前人沒有功勞，這些案子都是在他任內，才開始真正有進展。

基隆市議會臨時會報告事項，今天要求基隆市政府就「基隆火車站暨西二、三碼頭都市更新及中山一、二路拓寬與軍港碼頭遷移案」等3個近年基隆重大建設，說明計畫沿起。市議員張耿輝、楊石城先後發言說，施政是一步步推動前人延續的政策，不是一下子就冒出來的，不要忘掉前人的努力。

林右昌說明，其實這3個案子是整體的構想，火車站都更在一開始是叫「大都更案」，但都更案的土地範圍，市府只佔5.81％，大部分都是港務局、台鐵的地，一開始由中央主導，後來改由市府執行，流標3次，中央覺得這樣不行，又把案子拿回去營建署推動，又過了好幾年仍沒有成果。

林右昌指出，中山一、二路拓寬，在前市長許財利、張通榮任內，拆遷戶的問題一直無法解決；軍港遷移案也講很久，前行政院長江宜樺2014年選前來基隆宣布要做，但土地、經費問題都沒解決，討論怎麼遷都是在吵架。

林右昌說，這3案十多年來一直沒有執行的重要關鍵，是沒有人去統合範圍、金額這麼大的計劃，又分屬不同機關，中間的介面、期程，涉及很多專業問題，沒有人去釐清解決。

林右昌說，他上任後，火車站都更案拿回來由市府主導，爭取中央經費，設立專案辦公室，「給我人、錢，我們來辦。」中山一、二路拓寬，他親自下去主持釐清權益等問題，了解拆遷戶心聲，從優認定、從寬補償；軍港遷移，更是來來回回不曉得開了多少次會議，最後好不容易在前行政院長林全任內拍板定案，日前動土。

「很多人都關心、提過這些議題，我們都感謝。」林右昌說，沒有提不是前人沒有功勞，但是，一個個打死結的問題，只用嘴巴講仍不會解決，他上任後，與軍方、港務公司等各單位不斷充分溝通，讓他們理解對市港未來的方向及願景，更重要的關鍵是，也符合他們的利益，願意配合來支持市府的方案與計畫。