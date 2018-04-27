內政部身分證票選網站仍未修好 工程師：被駭客植入程式「綁架」

2018-04-27 09:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，連日來引發「台灣國」與「中華民國」版面設計的統獨大戰，昨日票選網站更慘遭駭客攻擊關閉，植入中國「反分裂國家法」網頁連結，甚至一度出現「分裂勢力請停止」警告字眼，今日該票選網站關閉仍未修復，網頁顯示為「維護中」一片空白。

對此，內政部表示，票選官網確實遭受攻擊，被植入不當連結網址，已暫時關閉網站，將強化資安檢查及維護後再開放，民眾應理性參與票選，勿因立場不同作出任何不利於他人行為，更不要散播他人個資，以免觸法。

有鑑於我國身分證已超過10年未換發，內政部正研擬晶片身分證換發計畫，自4月21日展開「身分證明文件再設計」網路票選活動，目前得票數第一的作品「嶼民在地」因在卡片上註明「台灣國民身分證」備受網友青睞，但也引發網路上統獨意見論戰，昨日更招來疑似中國駭客攻擊。

一名黃姓科技工程師昨日上網票選，點選第一名「嶼民在地」投票網頁，竟跳出被駭客竄改的「該作品涉及違憲」警語，隨後網頁更自動跳到中國「反國家分裂法」法律網站；若點選第二高票「拚出台灣」作品，則出現「分裂勢力，請停止」嗆聲警語。

「活動官網竟被駭客綁架走！」黃姓工程師向本報投訴，他自己懂得寫程式，內政部委外所做的活動網頁，很明顯出現資安漏洞，研判程式沒寫好，才會那麼容易就被植入程式碼，直接「綁架」導去中國網站，若點選其他作品，還會連去不存在網頁，後來更掛掉癱瘓。

對此，內政部戶政司長張琬宜表示，是否為中國駭客還在調查中，前天就先有一波攻擊，委外廠商已先排除，結果票選官網又被人植入惡意程式，現正暫時關閉，排除後將重新開放票選，「當然希望上架時間越快越好」。

據內政部規劃，本次設計活動評審方式分為初審、決審，「票選第一名作品只是人氣獎」，而初審連同「人氣獎」共選出8件作品進入複賽，再由內政部、文化部及9名評審，決審出各一「創意獎」及「設計獎」，「設計獎」作品內政部將納入晶片身分證美學設計參考，但非一成不變最終定案。