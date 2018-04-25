吳茂昆綬草專利爭議 東華校長：今會再釐清細節

2018-04-25 12:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕教育部長吳茂昆針對綬草專利權一事受訪時表示，師沛恩的產品並未使用到技術，而當初申請綬草專利分成一點零、二點零，其中一點零已經通過台灣、美國專利，二點零則無。東華大學校長趙涵捷今受訪表示，針對專利權的部分也是看到媒體才知道，今天會再進行釐清。

趙涵捷強調，現階段專利權申請的內容詳情，應該以部長在立法院答詢委員的內容為準。他說，這些專利都是東華大學的，屬於學校的專利也是不容質疑的，只是需要把其他細節弄清楚。

趙涵捷說，學校今天會進一步找生科系徹底瞭解「部長所說的這一塊」，把資料蒐集清楚，因為這方面牽涉較多，還要多請教專家學者，因為這不是我的專業。

被問到「會不會覺得有壓力」？趙涵捷說，他身為東華大學校長的職務，維護學校權益當然是他的職責，相信部長也不會給學校任何的壓力。因為部長在申請專利的時間點上，他是以東華為出發點，不是以個人為出發點。

趙涵捷說，校方現在會針對公司去討論師沛恩前專利問題的來龍去脈以及一點零二點零的細節去搞清楚，今天下午三、四點以後再統一向媒體說明報告。

至於參與研發的生科系教授翁慶豐，今天仍低調不願受訪。生科系辦公室表示，老師近日準備參加研討會等內容，婉拒受訪。

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