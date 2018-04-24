狠批吳茂昆「說謊」 立院國民黨團要他「下台」

立法院國民黨團24日召開記者會，指「鐵證如山！」要吳茂昆部長下台。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-24 12:10

〔記者林良昇／台北報導〕教育部長吳茂昆昨首次赴立院備詢，遭國民黨立委質疑他在任東華大學校長期間，卻在美國設立公司，且以東華擁有專利的清明草（綬草）研究去申請中國專利，疑似違法竊占專利，吳昨雖發聲明澄清，但藍委今仍續批吳說謊不打草稿，越描越黑，應知所進退。

對於藍營的質疑，吳茂昆昨發聲明強調，當初東華師生想到中國申請專利，為避免各國申請費用耗費、而想在美國申請PCT專利合作條約以更擴及各國，因台灣並非會員國而一度考慮透過中國申請，但就因為他無法接受這種做法，因此研發師生改請友人在美國設立公司。未來如有申請到PCT專利，相關成果也一定會回到學校。

對於吳茂昆的解釋，立法院國民黨團昨召開記者會，國民黨立委柯志恩批評吳說謊不打草稿，越描越黑﹔吳的聲明承認「專利的擁有人均為國立東華大學」；但所做一切、包括在美國成立公司、在美國和中國大陸申請專利，並坦承「以美國公司去申請專利」。

柯志恩說，案發後東華大學第一時間表示「訝異」，東華大學主秘昨開記者會更表示「毫不知情、專利若私用將訴諸法律…」，代表東華可能控告上級長官教育部長侵權，吳茂昆還要硬抝嗎？

柯志恩也指出，美國師沛恩公司成立時間是在2015年8月，是在吳茂昆任東華大學校長任內，明確違反公務員服務法第13條公務員不得經營商業或投機事業，吳竟拿去尾的資料唬弄，根據美國加州政府公司登記資料、還有後文、清清楚楚、吳茂昆是「MEMBERS」之一、為何心虛隱匿？

柯志恩質疑，台灣師沛恩成立於2016年8月2日，吳茂昆說募資時已卸任校長，但卸任後吳還是中研院物理所特聘研究員，其妻子投資台灣師沛恩，疑助吳規避學產兩棲的問題。

對於吳茂昆「若專利申請到了，成果要再回到學校」的解釋，柯志恩質疑，若真如吳所言，為何不白紙黑字簽約？或向學校研發長等校方人士告知？吳說專利還沒通過，所以不會向東華提出相關技轉利益分配的規劃。但東華早訂有技轉相關規定，明文規定專利申請費用負擔、研發成果技術移轉原則、研發成果衍生利益分配等。只要照步來、依約進行、一切攤在陽光下，何難之有？

柯志恩還指出，吳茂昆說去中國大陸申請有重重阻礙，所以用美國公司申請國際專利就可涵蓋中國大陸。但實際上，他們送國際專利案的同一天也送了中國的案子，而吳解釋因政治因素在中國無法用「國立XX大學」，所以用個人名義申請。但吳可以先獲得學校同意技轉再去申請，卻用美國師沛恩公司申請，且於自寫的文件中，使用的是「中國台灣地區」。

立院國民黨團書記長李彥秀表示，吳茂昆在大學校長期間開設公司，違反公務人員服務法，是不被允許的，應該知所進退，民進黨也不該圍魏救趙，打迷糊帳﹔國民黨立委王育敏說，吳茂昆沒有跟東華大學簽訂任何契約，侵犯東華大學權利，東華應該提告。

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