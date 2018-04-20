民進黨市議員初選 中市老將全數過關

2018-04-20 12:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨台中市議員初選結果今天出爐，預定提名35人（不含原民區），現任議員除了何明杰、劉淑蘭外，其餘24人都登記初選，並全數過關。此外，值得一提的是，市長林佳龍、新潮流系各自力推5位新人，也全數通過初選考驗。

台中市人口躍升為台灣第二大城，下屆議員應選65席，較本屆63席增加2席，其中區域與山地原住民議員各增1席，分別是區域議員62席、山地原住民2席、平地原住民1席；而民進黨現任議員，除身兼市黨部主委何明杰、劉淑蘭外，都力圖爭取連任。

民進黨下屆議員選舉，預計區域提名35人，原住民採徵召，區域有44人角逐提名，初選先經協調，協調不成辦理初選民調，14個選區有8區需要進行民調決定提名人選，民調作業自16日展開、19日晚上結束，20日上午公布最後2區的初選結果。

通過初選名單如下：大甲、大安、外埔選區吳敏濟、施志昌。清水、梧棲、沙鹿選區王立任、楊典忠。龍井、大肚、烏日選區陳世凱、張家銨。豐原、后里選區謝志忠、翁美春、劉厚承。潭子、大雅、神岡選區蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉。

西屯選區陳淑華、林祈烽、黃淑芬。南屯選區張耀中、何文海。北屯選區曾朝榮、謝明源、蔡雅玲。北區選區賴佳微、范淞育。中區、西區選區江肇國、黃守達。東區、南區選區何敏誠、邱素貞、鄭功進。太平選區蔡耀頡、張玉嬿。大里、霧峰選區李天生、林德宇、謝賢、張芬郁。東勢、石岡、新社、和平選區蔡成圭。

爭取連任的24位議員都順利通過初選，其中女將陳淑華表現最為亮眼，市長林佳龍扶植的5名新人張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢，以及新潮流系強推的5位新世代施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇，也都全數通過初選考驗。