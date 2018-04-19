台美經貿互動升溫需求 經貿辦：爭取TIFA於今年召開

2018-04-19 11:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台美貿易暨投資架構協定（TIFA）」去年因美方談判代表懸缺而停擺，行政院經貿談判辦公室資深代表蕭振榮今天表示，我方已和美國提出，希望今年內能夠舉辦TIFA會議。

TIFA作為台美目前最重要的經貿談判、諮商架構，去年卻因美方主談者美國貿易代表署（USTR）副貿易代表尚未到位，而直接停開。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部、僑委會、主計總處、經貿談判辦公室、國發會、經濟部、財政部、金管會、NCC、農委會、陸委會、央行、貿協等單位，就「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」列席報告並備詢。

美國對外經貿談判團隊於今年三月底才全數到位，民進黨立委羅致政質詢時說，因美國官員提名程序延遲的關係，使美國與所有國家的個別談判時程都延後，而台美TIFA今年有無可能開成？蕭振榮對此表示，我方正與美方討論，已經明確提出我方希望今年內能夠舉辦TIFA，進行談判。

經濟部次長龔明鑫進一步說明，貿易談判中分為投資與貿易兩部分，就台美之間而言，我們一直想談雙邊投資協定，因為未來相互投資案件「只會越來越多」，若能成功簽署協定，「對雙方企業更有保障」。另全世界貿易糾紛摩擦增加，我方更不希望彼此產生誤解紛爭，因此也需要諮商討論。

民進黨立委蔡適應質詢時也關切台灣仍未被美國納入鋼鐵豁免關稅豁免名單，詢及談判進度如何？蕭振榮說，我方實際到美國溝通後，也取得資訊，正在跨部會協調，盡最大努力爭取豁免；蕭振榮也坦言，「美國非常介意我方鋼鐵輸出有中國成分」。

此案影響甚廣，第二批公告時間也鄰近，蔡適應要求政府儘快做出政策宣示；龔明鑫回應時則強調政府對於全面、部分或禁止轉出口中國鋼鐵一事，已有相關評估，但現在不便公布。