下週要到立院備詢 姚立德：千斤重擔壓在新教長身上

2018-04-19 10:44

〔記者林曉雲／台北報導〕新任教育部長吳茂昆今早走馬上任，由政務委員林萬億監交，從代理部長姚立德（政次）手中將印信交給吳茂昆。姚立德致詞特別提到，因為吳茂昆部長一上任，下週就要到立法院備詢，千斤重擔將壓在他身上，但吳部長是卓越的科學家，嚴謹治學態度，將帶領教育部有不一樣的施政。

前教育部長潘文忠上週四向行政院長賴清德請辭，上週五即清空部長室並請假，昨天下午回教育部參加歡送會。

林萬億致詞時表示，他和今天不在場的潘文忠部長，多年同事和老友，他在台北縣服務時，潘文忠是文化局代理局長、局長，再一路從台北縣教育局長，教育部國教司長、主秘，被台中挖角當副市長，前年擔任教育部部長，對教育著力非常深，上任時，外界對於潘只擔任過小學老師和地方教育首長，大學沒有多少歷練，是否可承擔高教領導角色有所質疑，兩年後再看，當時這樣懷疑是多餘的。

林萬億肯定潘文忠擔任教長時，從學前教育到高教均得心應手，擴大幼教公共化，到偏鄉、實驗教育、技職教育、高教深耕、玉山計畫、教育新南向政策，均可見潘部長過去的努力。過去為了課綱議題，潘部長扛下來，每週日親自處理課綱，非常辛苦，很多不同觀念主張及不同政治立場對立，潘文忠均一肩扛下，平息各種差異。

另，推動擴大幼教公共化政策在潘部長手上宣布，潘和賴院長、他的意見一致，幼教一定要公共化，4年內提高公幼比例從30％到40％，仍無法滿足幼教公共化，不得不和私幼合作推動準公共化幼教策。