眾院外委會亞太小組主席游何：台灣是一個國家

眾院外委會亞太小組今天舉行強化美台關係聽證會。證人馬翊庭（右起）、主席游何、古舉倫與石明凱會後合影。（記者曹郁芬攝）

2018-04-18 04:21

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美國眾院外委會亞太小組主席游何今天說，中國領導人習近平要台灣臣服在他統治之下。當習近平對美台夥伴關係壓力愈大時，「我們必須強化我們的連結。」他說，上海公報簽訂時，台海兩岸中國人都承認一個中國，他懷疑這樣的共識今天是否還存在？

他認為台灣是一個國家，該是美國檢討其政策的時候。台灣多數人想要維持現狀，但現狀已改變，美國可以跟台灣合作找出台灣人想的新現狀是什麼？隨著中國國力的壯大，現在不做改變，未來會更難。

美國眾院外委會亞太小組今天舉行「強化美台關係」聽證會。應邀作證的有智庫「2049計劃室」執行主任石明凱、霍夫斯拉特大學法學院教授古舉倫，以及鲍爾集團亞洲部主任馬翊庭。

古舉倫在證詞中表示，美國的「一個中國」跟中國的「一個中國」的定義是不同的。國會應該協助澄清美國對台灣的法律地位的立場。跟中國的主張相反，美國沒有也不應該承認台灣是中國的一部分。美國應該重申長久以來的看法，就是美國對於台灣是否為中國的一部分不持看法，而是相信台灣的最終地位必須透過非暴力、非脅迫的方式和平解決。

主張美國應該從根本上檢討兩岸政策的石明凱說，從客觀事實來看，在中華民國是一個獨立的主權國家。美國應謹慎且逐步地調整政策以便更正確反映台灣現狀。台海兩岸各有一個政府在其控制下的領土有效地行使專有管轄權，彼此互不隸屬。合法性不應與主權混淆，美國對後者不應有立場。

古舉倫說，中國以非軍事方式不斷脅迫台灣，阻止台灣參與世界衛生組織、國際民航組織與國際刑警組織。他對於美國外交效率的不彰感到驚訝。美國國會多次通過法律支持台灣參與這些組織，但美國的支持並沒有成果。

他指出，在這個三個國際組織中，美國是最資深的會員並有最大的經濟貢獻，但對組織的行政部門顯然沒有影響力。例如美國每半年對世衛貢獻五千九百萬美元，但中國每年貢獻的經費只有兩千萬美元，美國需要提高台灣議題在世衛組織中的重要性。游何也同意，美國對世衛組織投入的資源大於中國，他不明白為何中國可以影響或脅迫世衛組織。

馬翊庭說，如果不在脅迫情況下，台灣民眾大部分多支持獨立。目前台灣民調顯示大多數台灣民眾支持維持現狀，因為台灣民眾喜歡目前的自由民主的生活方式，不願改變。她主張，美國應該將台灣整合到一個自由且開放的印太戰略中，並認真處理美台間的經貿議題，首先是讓享有進口鋼鋁稅的豁免權，中程則是在貿易暨投資架構協定（TIFA）談判上取得成果。台美極有潛力簽定保護智財權的了解備忘錄。