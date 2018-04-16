石門水庫阿姆坪防淤隧道工程動工 賴揆：2020年完工

主持石門水庫阿姆坪防淤隧道工程動工典禮，賴清德強調政府解決「五缺」、籲請企業投資台灣。（記者李容萍攝）

2018-04-16 13:01

〔記者李容萍／桃園報導〕列入前瞻基礎建設計畫的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」，今天上午舉行動工典禮，行政院長賴清德聽取簡報後，肯定水利署水推動力排砂防止水庫淤積，維持水庫優質蓄水量所做的努力。賴清德並公開喊話向要投資台灣的企業公開喊話，強調政府解決「五缺」，即「水、電、土地、人才、人力不會是問題」，籲請國內企業家、外國好朋友投資台灣，他以水為例，行政院提出開源節流備援做為穩定供水的四大措施，所有水利工作都順利開展進度也都在行政院掌握。

賴清德說明中央在北中南各項重大水利工程進度、效益指出，水庫淤積的量一定要小於或等於清淤的量，相關單位上中下游所有的工作都要動起來，一致執行效益才會大。

水利署長賴建信簡報指出，阿姆坪防淤隧道工程是石門水庫的延壽良帖，隧道可作為抽泥、沖淤兼運砂通道，完工後可增加石門水庫每秒600立方公尺排洪量，降低水庫在極端氣候下防洪操作的風險，為結合水庫減淤、資源再利用、防洪以及減碳，成為一條多功能隧道，富有其獨特性。

賴建信表示，石門水庫每年供水量達8億立方公尺以上，以目前有效庫容約2億立方公尺計算，一年須裝滿4次才能滿足所需，加上氣候變遷旱澇加劇因素，使得未來供水及防洪操作風險提高；石門水庫於2004年受艾莉颱風侵襲影響，原水濁度過高造成桃園地區18天停水，由行政院核定「石門水庫更新改善工程計畫」經過12年整治，先後完成「分層取水工」、「電廠防淤改善工程計畫」、「中庒調整池計畫」讓石門水庫不再因原水濁度升高而造成停水的情事發生。

尤其「中庒調整池」去年完工啓用後，更可以使水在在颱風期間全力排砂，減少水庫淤積延長使用壽命。為了增加水力排砂，中央接著將「阿姆坪防淤隧道」納入前瞻計畫，斥資36億多元今天動工，預計2020年底完成以後每年可以增加排砂量64萬立方公尺，水利署會全力以赴，達成水庫淤積零成長的任務。

賴清德接著由桃園市長鄭文燦、行政院政務委徐國勇、水利署長賴建信、立委趙正宇等人陪同主持動工典禮，場面隆重。

此工程隧道長約3702公尺，隧道斷面寬約8公尺、高約7公尺，工程經費約36.58億元，預計2020年底完工。