競選看板鞠躬看不到臉 苗縣女議員「頭抬起來了」

2018-04-16 12:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰將近，各個候選人無不摩拳擦掌，各出奇招，就是要讓選民們留下深刻印象。去年底苗栗縣議員謝芳紋在竹南鎮的十字路口，掛上一幅正面鞠躬，看不見臉的競選看板，特立獨行的作法引發熱議，不過近來謝芳紋將頭「抬起來了」，她笑說也是時候讓更多人看見自己了。

謝芳玟表示，去年底懸掛出這幅正面鞠躬、只見腦袋瓜不見臉的看板時，即獲得許多長輩及議員前輩提醒：「頭低低的，看起來像做錯事。」就連協助拍攝的攝影師都不可思議，問到：「確定要用這張？」但謝芳玟說，因為沒辦法一直在路口向選民請託，所以用正面鞠躬的照片，代表自己向選民請託的誠意。

謝芳紋說，當時的想法是認為縣議員的服務還有許多尚未完成，盼拚尋求連任，讓服務得以繼續，因此用正面鞠躬照，懇託鄉親再支持，也沒料想會引發許多討論。年輕一輩多認為相較於其他制式的政治人物競選看板，「鞠躬照」讓人印象深刻，但長輩多半覺得不習慣。

四月開始，謝芳紋也將看板的頭「抬起來了」，她笑說這是階段性的宣傳方式，從之前的彎腰請託支持，現在用笑臉迎人的正面照讓更多鄉親認識她的臉，也代表自己決心為民服務的熱忱，底色也換成具有女性溫柔力量的粉紅色，就希望能夠獲得更多選民認同。