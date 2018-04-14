潘文忠辭定了！籲管案政治操作停止

教育部長潘文忠今早發出辭職聲明，全文如照。（記者林曉雲翻攝）

2018-04-14 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠走定了！今早行政院長賴清德證實潘文忠請辭，早上10時32分教育部新聞組發出潘文忠的辭職聲明，潘文忠在聲明中表示，他從不畏懼職務上帶來的挑戰，但台大校長遴選案爭議的釐清過程，預期將持續遭遇泛政治化的攻擊和污衊，幾經思考，他決定辭去部長一職，希望所有的政治操作能就此停止，讓台大校長遴選爭議案能回到單純的校長遴選程序和當事人身分適格的討論。

潘文忠在聲明中再次抨擊台大校長當選人管中閔，指管應向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，這是權利更是義務，以做為學生的典範，贏取師生的認同，卻任憑疑義蔓延，不但延緩校長聘任時程，更造成教育與社會紛擾，衝擊社會對於教育部及台大校長的期許，這是令他最深感遺憾的。

潘文忠亦直指，台大校長一職懸缺至今，是因為一年多前的學倫案（前校長楊泮池被捲入前教授郭明良團隊論文造假案）重創台大及台灣學術界的形象，楊泮池也因此不再續任。對於台大校長遴選爭議，遴選委員會及校務會議均未徹底釐清，尤其當選人（管中閔）多項赴中兼職的疑義，有違法之嫌，教育部如不調查不釐清，才是嚴重失職。

潘文忠希望他的辭職，提醒各界理性思考，可以讓台大校長遴選紛爭，有一個重新釐清的機會。