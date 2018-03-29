國民黨北市長初選民調延至4月底舉行 辦2場電視辯論會

2018-03-29 16:14

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市黨部今首次舉行市長初選協調會，市黨部原規劃在4月22日前完成市長初選民調，5月初就可以跑完程序正式提名。不過北市議員鍾小平及張顯耀在會議內表達不滿，認為民進黨與市長柯文哲是否合作仍未明朗化、戰局變化大；會後決定民調時間延後至4月底舉辦，並辦理2場電視辯論會。

年底大選國民黨將推派候選人，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹對外多次強調候選人一定循初選機制出線，並以全民調決勝，原規劃本月31日就要進行電話民調，要在4月22日前完成，最快5月初就可報黨中央並正式提名候選人。

黨內初選日前已登記完畢，共有前立委丁守中、前立委孫大千、前陸委會副主委張顯耀、北市議員鍾小平共4人登記參加黨內初選，日前4人資格均已審查完畢；北市黨部今首度舉辦市長初選協調會，除丁守中派代表出席外，其餘三人均親自與會。

鍾小平會前受訪時直言，希望民調時間在民進黨是否決定禮讓台北市長柯文哲後再決定，可設定在7月初，並舉辦辯論會。

至於張顯耀則說，民進黨到現在還沒決定推派市長候選人，選戰變數大，建議國民黨不要比民進黨先出牌。

孫大千則沒有特別意見，但他認為拖太久對黨內提名候選人準備未來選戰較為不利；丁競選團隊則表示，希望盡快進行民調。

據了解，鍾小平、張顯耀在會議中均強烈表達不滿市黨部決定民調時程，希望延長時間，鍾小平更一度質問黃呂錦茹，民調不是他一人可以決定。

最後各方達成共識，民調出爐時間自4月22日延至4月底，也從6家民調公司中選出艾普羅、TVBS和聯合報3家辦理初選民調；至於電視辯論會也會舉辦，至民調出爐前會有2場。