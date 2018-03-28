全教總反對調降軍公教喪葬補助 批搶死人錢又未協商

2018-03-28 10:20

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院人事總處跟死人搶錢？全國教師工會總聯合會今早開記者會，理事長張旭政直批人事行政總處打算調降軍公教的喪葬補助，以增加生育補助費用，增加生育補助費用，軍公教絕對支持，但不應該拿喪葬補助費來開刀，造成痛上加痛。而人事行政總處要做調整，完全不跟公教團體協商，全教總表達強烈不滿。

張旭政表示，據悉，行政院人事行政總處預訂在明天（3月29日）研商修訂「全國軍公教員工待遇支給要點」，會議的參與者為總統府及5院秘書長，各縣市政府代表，研商議題是要調降軍公教的喪葬補助，轉作為提高生育補助的經費來源。對於這種調降待遇，卻不和受雇者協商的做法，全教總代表教師表達強烈不滿與無法接受。

張旭政指出，當初之所以政府會編喪葬補助費，主要是因為「慎終追遠」是我國的傳統美德，為先人辦好後事，不僅是緬懷先人，更有為在世者療傷止痛的意義存在，政府如要簡化喪葬可用勸導方式，但不應作為政策硬性推動，更不應以此為理由而降低補助。

事實上，人事行政總處調降的另一理由，是認為喪葬禮儀服務費用之市場行情價格平均約新台幣17萬元，低於公教喪葬補助平均金額19萬元。張旭政直批，這樣的說詞顯然是不懂民間行情，依台灣殯葬資訊網的統計，目前一般台灣民眾的治喪費用，大約在30餘萬元左右，軍公教的喪葬補助並沒有高過一般的治喪費用。人事行政總處的理由顯然不成立。

張旭政表示，總統蔡英文宣示「勞工政策和六大保障」，其中之一是鼓勵組工會，工會的主要目的是和雇主協商勞動條件的調整，政府做為軍公教的雇主，教師也已組織工會數年，任何待遇的調整都應和教師工會協商，蔡政府對調降軍公教的待遇卻仍是說降就降，完全不跟工會協商，這和「鼓勵組工會」的宣示背道而馳，令人質疑人事行政總處是要違背蔡英文總統的政策？還是民進黨政府是「說一套、做一套」、「嚴以律人、寬以待己」？

張旭政強調，全教總完全支持政府增加軍公教的生育補助，但不應用砍喪葬補助費的做法來做為財源，況且過去因縮減退休軍公教慰問金、子女教育補助費領取對象，所節省的經費有10多億元，以此來增加生育補助已綽綽有餘，不應再砍喪葬補助費，政府應思考如何提升全民福利，而不是一昧給大企業減稅，卻不斷縮減軍公教福利，讓受薪階級的老百姓去爭奪碎屑般的資源，不是一個有為的政府該有的思維和做法。

台北市教師職業工會理事長徐欣怡表示，年改已讓軍公教士氣低迷，未料政府竟想要「減葬後生」，先讓喪葬補助腰斬一半，再提高生育補助0.5，政府不斷砍軍公教福利，基層老師聽聞此消息非常憤慨。