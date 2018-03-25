朱立倫與上海市委書記會面 交流城市治理經驗

率團訪問中國的新北市長朱立倫，今晚與上海市委書記李強會面。（新北市政府提供）

2018-03-25 22:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫率團訪問中國，今晚與上海市委書記李強會面；朱立倫表示，上海從過去的快速建設，到現在重視文化資產保留、以人為本的環境建設，這也是新北市努力的目標，希望透過交流，讓雙方學習彼此城市治理的經驗。

朱立倫指出，從政20年來共到中國3次，第一次是2009年到廈門，第二次是2015年國共論壇到上海，此行是第3次，多年來有許多上海及江蘇的朋友到桃園或新北訪問，大家往來密切，所以他一定要回訪，表達感謝。

朱立倫說，這兩年台灣政治情勢改變，但對民眾而言，兩岸交流必須持續，在江蘇、上海及浙江一帶，大約有60萬名台商，加上很多台生、台胞居住在此，希望透過交流，將台胞們遇到的問題反映給各地政府。

「任何人民的小事情，就是政府的大事情。」朱立倫強調，與南京的台生座談時，提到買高鐵票不方便，在昆山與台商座談中，有人提到在台灣是資深會計師，但在中國考取會計師後仍要至事務所實習，他舉例，像這些實習規定，可以透過討論，解決問題。另針對生活、求學、工作或經商可能碰到的困難，都希望協助台胞一一克服。

朱立倫也和李強分享環保議題，他提到，新北市是台灣許多重要產業所在地，近年發展轉型，其中一項挑戰是環境保護，新北連續7年獲得全台灣最乾淨的城市，垃圾量從每天2000噸降為1400噸，原本1年內空氣品質有25天紅害，現在降到剩1天，污水處理率也從30%提升至84%，新北市逐漸成為現代化城市。