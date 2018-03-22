陸委會要北市申請李文輝來台 柯P酸：市府又沒開旅行社

台北市長柯文哲今出席非營利幼兒園揭牌典禮，受訪時強調北市府沒開旅行社，不會幫李文輝申請來台。（記者張嘉明攝）

2018-03-22 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北與上海雙城論壇是否舉辦引發各界關注，上海市台辦主任李文輝被陸委會禁止入境，陸委會主委陳明通嗆「不要開了大門不走卻走小門」，要北市府自己去申請，台北市長柯文哲今受訪時回酸：「北市府又沒有開旅行社，不會去幫他申請。」

綜合媒體報導，上海市台辦主任李文輝能否來台討論雙城論壇議題，演變成陸委會與北市府之間的口水戰，台北市長柯文哲日前抱怨李文輝被陸委會禁止入境，陸委會主委陳明通昨（21日）在立法院總質詢答詢時直嗆李文輝別做些不符申請許可目的的事，他說：「如果要來雙城論壇，你李文輝就請台北市政府提出申請，不要用別的名義」，同時「奉勸」北市府與上海市「大門幫你開就應走進來，不要開了大門不走卻走小門，這不是大國風範！」

台北市長柯文哲今（22日）受訪時笑稱：「搞不好要跟對方視訊會議」，而外界傳出由於今年適逢選舉，這次的雙城論壇停辦，柯文哲則嘆了一口氣說：「這個且戰且走，今年離年底還很久。」

而對於陸委會主委陳明通嗆聲要北市府自己去幫李文輝申請來台，柯文哲表示，過去都是旅行社幫忙申請，再送件移民署召開聯席會議討論，「我們台北市政府又沒有開旅行社，也不會去幫他申請。」