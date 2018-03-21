老將戰新北？余天：游錫堃態度有軟化

2018-03-21 14:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨下屆新北市長提名人選至今還沒有決定，民進黨新北市黨部主委余天今受訪表示，目前黨內「強棒」只有前行政院長游錫堃、蘇貞昌兩人，對於游錫堃個人意願，余天表示，日前新北市議員連署請游出戰新北後，游「態度有軟化」。

民進黨新北市長將採徵召方式提名候選人，目前黨內有立委吳秉叡等人爭取。但對於國民黨可能對手、前新北市副市長侯友宜高人氣，黨內也有人盼蘇貞昌、游錫堃等老將出馬應戰。

余天今於民進黨中常會前受訪表示，「新北市基層都很急」，他會建議黨中央，提早決定新北市長人選，看要徵召誰，新北黨部也可先去了解個人意願，作業會比較快，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」，國民黨現在已經吵得很熱鬧，民進黨還是靜悄悄，這樣不好。

余天說，游錫堃平常過著退休的日子，還有空閒騎腳踏車，如果現在有人需要他，他當然有意願出來，「但中央總是要有動作」；他先前和游提過此事，游之前是說要讓給年輕人，還說「上屆選得都沒資源，選得很累」；但日前新北議員連署請游出馬，他再詢問游，覺得游態度有軟化。

余天，原本大家認為是賴清德出戰新北，但他1年多前就說不會。以目前來說，如果黨內要「強棒」，就是蘇、游兩人，「其他沒有人了。」