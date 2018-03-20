美國租借中古F-15提升我戰力？ 國防部否認

2018-03-20 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體指出美方提議我方在採購F-35戰機完成前，「租借」中古F-15戰機，補強我國防空戰力，不過國防部發言人陳中吉今上午否認此事，強調此事純屬媒體臆測。

媒體指出，國防「知情人士」表示，美方提出新方案，以「租借」代替「出售」模式，將經過中期壽限提升的中古F-15戰機「租借」給台灣，且國防部已進行評估。

根據《蘋果日報》報導，針對媒體指出美國建議先以租借中古F-15戰機作為我國彌補目前空中戰力不足的過渡型機種一事，陳中吉表示這「純粹是媒體的臆測」，並沒有這件事情。