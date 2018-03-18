最愛地圖的縣長 陳定南兒子爆父親當年的料

陳定南生前鍾愛地圖，紀念館內特別將一處牆角布置成他任職縣長期間，縣長辦公室的樣貌，重現這位老縣長如何透過全縣地圖擘劃宜蘭發展藍圖。（記者張議晨攝）

2018-03-18 17:48

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前法務部長陳定南鍾愛地圖，在他擔任宜蘭縣長期間，用各式地圖呈現腦中的縣政藍圖，他對地圖的熱愛還被友人冠上「最愛地圖的縣長」稱號。陳定南紀念館即日起舉辦《陳定南的地圖特展》，讓外界了解一張小地圖，如何在陳定南面前成為施政的最佳工具。

陳定南對地圖資料到底有多熱愛？陳定南的兒子、陳定南教育基金會執行長陳仁杰回憶，父親是國家地理雜誌的終身會員，家裡每月都會定期收到一本雜誌，雜誌所附的各類地圖資料，成了父親最愛的收藏，只要走入他的書房，到處都是他的收藏。

有趣的是，陳定南任職法務部長期間，Google電子地圖剛上線不久，陳仁杰有次趁著父親在家，向父親展示「新科技」。

陳仁杰笑說，當時他就像許多老人家見到新玩具一樣，對電子地圖充滿讚嘆，「如果父親還在，最愛使用的軟體應該就是Google Maps」。

一張地圖讓縣政施行有明確方向，但不只地圖，包含航照圖、地形圖，甚至住家的設計圖，都能夠讓陳定南端詳多日研究。

陳仁杰說，父親當立委時，曾想要擁有一棟自己的房子，每次只要立法院沒開會，回到家一定窩在書房，靠在小桌子上研究房子設計圖，「雖然圖已經定型，但父親一有空一定會再翻開研究」。

不過，礙於家裡經濟關係，這間陳定南研究多時的房子，始終只存在於圖紙上，沒有真正實現。

陳仁杰說，好的地圖對縣政幫助很大，如同蓋房子要有藍圖一樣，絕不能憑空想像，父親對地圖的熱愛及研究，只是每一個施政者應有的行為，也是必備的基本條件之一。

地圖特展預計展出至年底，讓民眾了解早期無電腦時代，陳定南如何透過一張紙本地圖擘劃縣政工作。