陳師孟幫平反 侯寬仁：馬以行政手段追究我

2018-03-16 17:31

〔記者張文川／台北報導〕監察委員陳師孟，今日正式申請立案自動調查馬英九任總統期間，法務部議處曾起訴馬特別費的高檢署檢察官侯寬仁的決議過程，將約詢前法務部長王清峰和當時高檢署、檢審會相關人員；對此，侯寬仁今天平淡地說：「還原事實就是最好的公義」。

侯寬仁證實本月13日陳師孟曾私下約詢過他，初步詢問關於被懲處的經過，待立案調查後，會再正式約談。

侯寬仁說，馬英九為了特別費案自清，控告偽造文書、製作不實筆錄，陳長文是馬的委任律師，馬、陳和他都是此案當事人，侯獲不起訴後，馬還提再議、交付審判都駁回，刑事確定沒事，馬仍以行政手段追究他。

侯寬仁說，陳長文於2010年1月25日投書媒體，指責他辦太極門案的瑕疵，馬英九以總統之姿，將剪報寄發法務部，要求王清峰查辦侯寬仁，啟動行政究責。太極門案是1997年的案子，已逾行政懲處的10年時限，無法追究，監察院調查後決議糾正法務部，無從懲處侯寬仁。

陳長文投書後不久，2010年2月法務部長王清峰就發公函給高檢署，指馬英九特別費案「筆錄嚴重失實，請查明責任並將懲處結果具報」，高檢署為此召開考績會，但認為檢察實務上，筆錄無法全文照錄，決議不予議處。

不過，這個結論卻被法務部打回票，高檢署只好召開第2次考績會，決議改記「警告」，但法務部檢審會同年10月加重改記「申誡」，使侯寬仁當年考績乙等。王清峰是在同年3月11日卸任法務部長，由曾勇夫接任。

侯寬仁說，他在高檢署一待就是16年，司法官訓練所同期同學中，他最快升上高檢，如今卻只剩他還留在高檢署。

侯寬仁說，他曾想提司法或行政救濟，但同僚沈明倫勸他：「古來征戰幾人回，能平安就不錯了，就把懲處當勳章吧！」讓他打消念頭。對於陳師孟現在要立案調查他被懲處案的過程，侯寬仁認為「還原事實就是最好的公義」，會配合調查。