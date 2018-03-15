孫大千登記國民黨北市長初選 沒轉移黨籍未能完成

2018-03-15 10:48

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長初選昨起開始登記，前立委孫大千今早赴國民黨市黨部登記，成為第一位登記參選的候選人。孫大千今早受訪時強調，國民黨在數位時代也要數位化經營，並要以網路選舉改變現在的選舉模式，未來也要效法柯文哲模式，打一場不一樣的選戰。孫說，「我是不是肉腳不重要，重要的是黨是強棒」。

孫大千一早受訪時表示，非常開心有機會來參加國民黨市長的黨內初選，一直期待北市長的黨內初選可以成為國民黨浴火重生的重要關鍵，若能在初選平台上能展現國民黨不一樣的態度與高度，我相信國民黨能浴火重生。

孫表示，這次要以數位的方式打一場不一樣的初選，他說自己參加選舉20年，認為台灣的選舉不能改革，完全是因為選舉型態不能突破，希望這一次北市為首善之都，希望這場初選可以在數位平台上有一個不一樣的打法。

孫說明，數位平台是一個進入門檻最低的模式，如果在平台上有不一樣的展現，未來參加選舉的參選人都可以用低廉的方式來選舉，唯有競選成本降低，台灣的選舉才有改革的一天。

至於競爭對手柯文哲網路人氣與聲量高。孫說，柯文哲的確是網路經營的先驅者，我認為國民黨的候選人在未來的重建當中，都可以用柯文哲的模式當做重要的範本與教材，我們會學習柯文哲經驗，要超越他。

不過，由於孫大千日前才將戶籍自桃園轉至台北，卻未一併轉移「黨籍」，登記程序未走完，仍需要到國民黨桃園市黨部補章才能順利完成北市長初選登記。孫大千表示，不知道黨內初選要蓋這麼多章，認為這也是國民黨未來的改革方向之一，認為已經是數位時代，國民黨也該數位化經營，未來推動黨務可以更便捷更輕鬆。