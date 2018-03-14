片面將台灣更名 瑞典媒體質疑政府對中投降籲踹共

瑞典國稅局上月底未知會我方，逕自公告本月12日起，將把中華民國（台灣）列入中國一省。該國大報《工業日報》也刊文要求政府出面說明，是否已向中國投降。（圖翻攝自《工業日報》官網）

2018-03-14 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典國稅局上月底未知會我方，逕自公告本月12日起，將把中華民國（台灣）列入中國一省。該國大報《工業日報》（Dagens Industri）也祭出大篇幅報導，要求政府出面說明，是否已向中國投降。

《中央社》報導，《工業日報》昨刊出駐亞洲特派員尼南德（Johan Nylander）撰寫之「台灣抗議風暴湧向瑞典國稅局」（Proteststorm mot Skatteverket efter Taiwan-beslut）一文，指稱瑞典片面作法倍受批評，目前已有逾1萬3000人參與「瑞典─台灣友好協會」拒絕「不當更名」的連署請願活動，並貼出總統蔡英文的照片。

報導指出，台灣是運作良好的民主國家，但中國卻是獨裁一黨專政，且其總書記習近平，近日修憲廢除任期限制，堪稱「終生領導人」，估計未來恐將繼續展開「系統性的經濟敲詐」，施壓國際社會，例如迫使飯店、航空業低頭，將台灣從國家分類除名。

報導提到，尼南德也引述人權觀察組織（Human Rights Watch）的說法，建議瑞典媒體、民眾應要求政府攤牌，說明是否已向中國投降，「承諾進行自我審查」。