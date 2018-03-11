「厲害了」中國洗腦片VS.「看見台灣」 學者：有9大差異

中國愛國紀錄片「厲害了，我的國」，上映7天登上中國電影賣座冠軍，但有中國網友傳聞，電影都被政府官員包場、動員。（中央社）

2018-03-11 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國愛國洗腦紀錄片「厲害了，我的國」在本月2日上映，對中國國家主席習近平領導5年多的「舉世成就」竭盡所能歌功頌德，上映後雖然輕輕鬆鬆登上中國電影賣座冠軍，但外傳電影院都是官員包場、動員。台師大政研所教授范世平聯想到已逝台灣導演齊柏林執導的「看見台灣」，相比之下，兩者有9大不同。

范世平在臉書PO文拿兩部紀錄片來對比，第一，一個是以國家之力強勢推動，一個是民間自發參與；第二，一個是以政府與國企預算作基礎，一個是靠募款與申請補助；第三，一個是強迫各單位包場與動員看片，一個是自動自發買票入場；第四，一個是看完後還要拿國旗拍照來交差，一個是看完後不敬禮解散。

第五，一個是描寫黨國強大與華而不實的盛世景象，一個是描寫自然與人文之美；第六，一個是對政府的歌功頌德而毫無批評，一個是檢討人類對環境的破壞與污染；第七，一個是凸顯自大狂妄與財大氣粗，一個是展現面對大自然的謙卑渺小。

第八，一個看完之後熱血沸騰而更加自以為是，一個看完之後發人深省而心情平靜；第九，一個是鼓勵大家為國犧牲而導演發財，一個是導演為了拍片而不惜犧牲生命。

「厲害了，我的國」在中國政府動員下，電影上映一週即奪下票房冠軍，但在美國電影資料網站「網路電影資料庫」（IMDb）的評分中，卻只獲得1.1分的評價（滿分10分）。