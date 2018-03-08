郭瑤琪非常上訴案 最高法院駁回

交通部前部長郭瑤琪涉犯貪污罪被法院判刑8年定讞，於2014年入監服刑，檢察總長顏大和認為歷次判決對於收賄罪對價關係的認定不一，去年5月提起非常上訴，最高法院審理後，今天駁回非常上訴。（資料照）

2018-03-08 15:56

〔記者張文川／台北報導〕交通部前部長郭瑤琪涉犯貪污罪被法院判刑8年定讞，於2014年入監服刑，檢察總長顏大和認為歷次判決對於收賄罪對價關係的認定不一，去年5月提起非常上訴，最高法院審理後，今天駁回非常上訴。

郭瑤琪11年前被指控利用台北車站商場出租招標，收受南仁湖集團藏在茶葉罐內的兩萬美元後，二度指示台鐵重辦招標說明會，被最高法院依職務上收賄罪判刑8年確定。

郭瑤琪先前曾7度提起非常上訴，但2任檢察總長黃世銘、顏大和都駁回，直到監察院去年4月通過監委王美玉、仉桂美對於郭瑤琪案的調查報告，認為此案有證人證詞前後不一，與實際情況不符等相關疑慮，判決有違背法令之虞，籲請檢察總長提起非常上訴，顏大和始於去年5月提起非常上訴。

最高檢在非常上訴中指出，郭瑤琪在歷次的法院審理中，均否認收賄，甚至質疑賄賂罪對價關係之認定，有鑑於歷來判決對於收賄罪之成立，就特定行為與財物交付上對價關係的認定，「遇案不同，言人人殊，莫衷一是」，因涉及法律見解有原則上的重要性，有闡釋釐清之急切，因而提起非常上訴。