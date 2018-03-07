聲援潑漆青年…台大學代會臉書遭檢舉下架 網友備份轉貼

台大學生代表大會聲援在228向蔣公墓潑漆的青年，並在臉書發布相關聲明，不料卻遭惡意檢舉下架。（王羿方提供）

2018-03-07 19:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天（7日）下午2點，台灣大學學生會學生代表大會召開記者會，聲援228當天到慈湖陵寢潑漆的青年，台大學代會臉書粉絲專頁也同時發布相關聲明，盼捍衛言論自由，呼籲檢方公平辦案，莫用政治角度審理。

但剛卸任1週的台大學代會前議長王羿方表示，粉專2點多發布聲明，結果不到3小時就遭人檢舉，目前臉書依違反社群守則，把粉專完全鎖住，管理員無法作為，將積極說明尋求恢復正常。

台大學代會粉專相挺潑漆青年，遭亂檢舉被鎖一事，已引發大批網友關注，幸好有人提前備份，開始在自己臉書擴散分享，將台大學代會的聲明再度進行網路傳播，更有一片聲浪痛批這次亂檢舉行為，也指陳FB的審查機制出包，竟讓聲援言論自由的內容遭下架。