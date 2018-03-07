聲援潑漆青年…台大學代會臉書遭檢舉下架 網友備份轉貼

台大學生代表大會聲援在228向蔣公墓潑漆的青年，並在臉書發布相關聲明，不料卻遭惡意檢舉下架。（王羿方提供）
〔記者吳柏軒／台北報導〕今天（7日）下午2點，台灣大學學生會學生代表大會召開記者會，聲援228當天到慈湖陵寢潑漆的青年，台大學代會臉書粉絲專頁也同時發布相關聲明，盼捍衛言論自由，呼籲檢方公平辦案，莫用政治角度審理。
但剛卸任1週的台大學代會前議長王羿方表示，粉專2點多發布聲明，結果不到3小時就遭人檢舉，目前臉書依違反社群守則，把粉專完全鎖住，管理員無法作為，將積極說明尋求恢復正常。
台大學代會粉專相挺潑漆青年，遭亂檢舉被鎖一事，已引發大批網友關注，幸好有人提前備份，開始在自己臉書擴散分享，將台大學代會的聲明再度進行網路傳播，更有一片聲浪痛批這次亂檢舉行為，也指陳FB的審查機制出包，竟讓聲援言論自由的內容遭下架。
台大學生會學生代表大會於1988年創會之初，便是校園去威權化的重要推手。這一股對抗威權的力量也延伸到校園之外，成為台灣民主政治改革浪潮的要角。時至今日，學生代表大會依然戮力守護民主價值，對抗威權遺緒。 本校學生會前會長周維理、前學生代表張閔喬，在二二八紀念日參與了慈湖兩蔣紀念園區的潑漆抗議行動。縱使手段激烈，但成功凸顯中華民國政府耗費大把經費，維護威權時期統治者形象與屍身的不當。他們的反思及行動能力，值得敬佩。 同時，兩位同學於3月5日遭到拘提之後，被桃園地檢署裁定以異常高額的保釋金交保，顯見威權幽靈依然充斥在國家體制之中，陰魂不散。 在此，本會除了向兩位遭到法律追訴的同學表達慰問、肯定其精神，也呼籲政府及社會各界：推動轉型正義，祛除威權幽靈，刻不容緩。 國立台灣大學學生會學生代表大會 2018年3月7日
台大學代會挺潑漆青年聲明內文如下：
台大學生會學生代表大會於1988年創會之初，便是校園去威權化的重要推手。這一股對抗威權的力量也延伸到校園之外，成為台灣民主政治改革浪潮的要角。時至今日，學生代表大會依然戮力守護民主價值，對抗威權遺緒。
本校學生會前會長周維理、前學生代表張閔喬，在二二八紀念日參與了慈湖兩蔣紀念園區的潑漆抗議行動。縱使手段激烈，但成功凸顯中華民國政府耗費大把經費，維護威權時期統治者形象與屍身的不當。他們的反思及行動能力，值得敬佩。
同時，兩位同學於3月5日遭到拘提之後，被桃園地檢署裁定以異常高額的保釋金交保，顯見威權幽靈依然充斥在國家體制之中，陰魂不散。
在此，本會除了向兩位遭到法律追訴的同學表達慰問、肯定其精神，也呼籲政府及社會各界：推動轉型正義，祛除威權幽靈，刻不容緩。
國立台灣大學學生會學生代表大會 2018年3月7日