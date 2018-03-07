五力新世代「小聯盟轉戰大聯盟」 登記綠營中市議員初選

民進黨參選台中市議員的「五力新世代」新秀，一身棒球裝現身台中市黨部進行初選登記。（記者李忠憲攝）

2018-03-07 14:04

〔記者李忠憲／台中報導〕「議會新一棒，五力紅不讓！」將投入台中市議員選舉的民進黨新秀參選人組成的「五力新世代」，5人今天上午一身棒球裝，前往民進黨台中市黨部辦理黨內初選登記。五人更以美國職棒「小聯盟」之姿，準備邁向大聯盟比喻，希望用棒球運動衝勁，棒棒上壘得分，讓5席全上，台中市議會席次過半，市長林佳龍執政更「五力（台語諧音）」。

民進黨初選登記日前已展開，今天上午9點半，擬參選多個選區市議員共5位參選人，包括1號施志昌（甲安埔）、5號林義偉（潭雅神）、6號林祈烽（西屯區）、10號黃守達（中西區）以及13號林德宇（大里霧峰），一身棒球裝，到民進黨台中市黨部聯合登記。在完成初選登記後，5人也奮力揮棒並喊出「五力新世代，議會拚過半；議會新一棒，五力紅不讓」，現場充滿年輕活力。

林義偉表示，棒球選手中的全能球員，在各方面都非常全能，他們這5位過去接受長時間助理、幕僚歷練，未來將是台中市議會新一代的戰力，他們也希望在投票日當天，這幾位新戰力都能過關，讓議會一黨的席次能夠過半。

施志昌表示，5位要來揮出漂亮的強棒，歷經10年的歷練，包括他的老闆蔡其昌，10年磨練，需要更年輕、更有衝勁、更新一代的政治工作者來投入，希望五力能為台中揮出好成績，替台中市、替市民爭取更多。